Семь неожиданных преимуществ употребления грейпфрута

Семь неожиданных преимуществ употребления грейпфрутаЕго действительно стоит включить в рацион
Грейпфрут - это низкокалорийный фрукт, который содержит множество полезных витаминов, минералов и питательных веществ. Он помогает сбалансировать уровень бактерий в кишечнике, поддерживать обмен веществ, контролировать вес, удовлетворить аппетит.
Фото: Everyday Health
Хотя считается, что грейпфруты полезны для здоровья, у них всё же есть свои недостатки. Они могут взаимодействовать с различными лекарствами, а в консервированном виде могут содержать много сахара.
Но вот чем грейпфруты для нашего организма полезны.
Укрепляют иммунитет. В грейпфруте много витамина С: в 100 г - более 30 мг. А один такой фрукт среднего размера на 100% обеспечивает организм суточной дозой витамина С.
Помогают при резистентности к инсулину. В исследовании, опубликованном в Journal of Medicinal Food, говорится, что у тех, кто ел перед основным приёмом пищи половину грейпфрута, в течение двух часов снижался уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину.
Повышают уровень калия в организме. В одной стандартной чашке грейпфрута содержится около 300 мг калия на порцию. И это примерно столько же, сколько в банане. Известно, что калий может снизить давление.
Повышают выработку коллагена. Это происходит за счёт большого количества витамина С в грейпфрутах. Коллаген играет большую роль в поддержании состояния кровеносных сосудов и структуры кожи.
Укрепляют сердце. Всё потому, что в грейпфруте много антиоксидантов, калия, клетчатки, говорит Бреанна Вудс, зарегистрированный диетолог и руководитель отдела питания Blogilates. Также в исследованиях из Национальной медицинской библиотеки отмечается, что есть связь между употреблением грейпфрута, снижением вероятности возникновения ишемического инсульта, острых коронарных событий, ишемической болезни сердца.
Способствуют снижению веса. Грейпфрут -это низкокалорийная и сытная пища. Это значит, что она поможет поддерживать дефицит калорий.
Помогают усваивать железо. Один грейпфрут включает в себя почти 64% рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослых.
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