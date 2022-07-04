Семь опасных последствий недостатка магния в организме

Вот к каким болезням это может привести

Дефицит такого минерала, как магний, опасен для здоровья. При некоторых заболеваниях (болезни, связанные с употреблением алкогольных напитков, а также сахарный диабет, хроническая диарея, глютеновая болезнь, мальабсорбция) вероятность дефицита этого элемента ещё больше возрастает. А вот по каким признакам можно понять, что вы не получаете достаточно магния.