Семь опасных последствий недостатка магния в организме

Семь опасных последствий недостатка магния в организмеВот к каким болезням это может привести
Существуют семь ключевых признаков, указывающих на дефицит магния в организме.
Спазмы мышц. Если вы замечаете тремор, мышечные судороги, то, возможно, вам не хватает магния. Исследование также показывает, что пищевые добавки с магнием не особо эффективны для облегчения таких спазмов у пожилых. Также нужно понимать, что эти спазмы могут быть вызваны и другими причинами: например, чрезмерным употреблением кофеина, стрессом, приёмом лекарств, нервно-мышечными болезнями.
Аритмия. Она может стать причиной возникновения головокружения, боли в груди, одышки, обмороков, сильной утомляемости. Иногда также аритмия способна привести к сердечной недостаточности или инсульту.
Гипертония. Научные исследования показывают, что из-за недостатка магния может повысится давление, а это увеличивает риск развития болезней сердца.
Остеопороз. При таком заболевании кости становятся слабыми, а значит, повышается вероятность переломов. Помимо недостатка магния, на возникновение остеопороза может влиять получение недостаточного количества витаминов D и К, процесс старения, малоподвижный образ жизни.
Слабость мышц и усталость. Если вы ощущаете умственную или физическую слабость, истощение, то это может быть признаком недостатка магния. Помимо этого, на дефицит магния указывает мышечная слабость.
Астма. Учёные считают, что у тех, кому не хватает магния, кальций накапливается в мышцах, которые выстилают дыхательные пути в лёгких. В результате эти дыхательные пути сужаются и человеку становится сложнее дышать.
Расстройства психики. У человека при недостатке магния может возникнуть апатия, депрессия, делирий, кома.
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