Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сном

Это может значительно повлиять на здоровье

Если перед сном постоянно проводить время за смартфоном, то вскоре возникнут проблемы со здоровьем. И это не только ухудшение зрения. О семи таких вероятных последствиях - в статье издания WeChat.