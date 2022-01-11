Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сном

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Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сномЭто может значительно повлиять на здоровье
Если перед сном постоянно проводить время за смартфоном, то вскоре возникнут проблемы со здоровьем. И это не только ухудшение зрения. О семи таких вероятных последствиях - в статье издания WeChat.
У многих людей есть привычка сидеть в телефоне, в то числе перед сном. Однако на самом деле это в будущем может негативно сказаться на состоянии здоровья. О семи последствиях подобной привычки - ниже.
- Проблемы с засыпанием. Дело в том, что на выработку гормона сна мелатонина оказывает влияние синий цвет, в том числе и экран смартфона. Кроме того, данный гормон может вырабатываться лишь в темноте, а малейший свет препятствует этому. Поэтому снижение яркости дисплея не поможет решить проблему.
- Формирование привычки поздно ложиться спать. На то, чтобы сформировалась привычка, нужен 21 день. Если в течение этого времени сидеть ночью в телефоне, то в будущем, даже если вы захотите заснуть раньше, у вас не получится это сделать.
- Снижение остроты зрения. Когда телефон держат лёжа или полулёжа, его становится невозможно располагать на нужном расстоянии от глаз. Кроме того, сейчас распространена сухость глаз, к которой приводит уменьшение частоты моргания во время пользования смартфоном. А если лежать на боку и смотреть на экран мобильного устройства, то со временем станет заметна разница в остроте зрения между правым и левым глазом.
- Отсутствие гибкости мышления. Это происходит из-за того, что в современном мире доступ к информации свободный, а также из-за подстраивания мобильных приложений под предпочтения пользователя.
- Искривление шейного отдела позвоночника. Это произойдёт, если вы будете лежать со смартфоном довольно долго. Также к подобному результату приводит длительная работа за компьютером.
- Старение кожи. Синий свет от экрана смартфона может способствовать старению кожи. Причём эффект похож на тот, что возникает при воздействии ультрафиолета. Возможные признаки старения: появление морщин, потемнение, огрубение кожи.
- Синдром «смартфонного пальца». По-другому такой синдром называется тендовагинитом. Он представляет собой воспаление сухожилия, отвечающего за подвижность большого пальца. Иногда это приводит даже к дисфункции пальца.
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Источник: ИноСМИ