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Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сном

Это может значительно повлиять на здоровье
Если перед сном постоянно проводить время за смартфоном, то вскоре возникнут проблемы со здоровьем. И это не только ухудшение зрения. О семи таких вероятных последствиях - в статье издания WeChat.
Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сном

У многих людей есть привычка сидеть в телефоне, в то числе перед сном. Однако на самом деле это в будущем может негативно сказаться на состоянии здоровья. О семи последствиях подобной привычки - ниже.

  1. Проблемы с засыпанием. Дело в том, что на выработку гормона сна мелатонина оказывает влияние синий цвет, в том числе и экран смартфона. Кроме того, данный гормон может вырабатываться лишь в темноте, а малейший свет препятствует этому. Поэтому снижение яркости дисплея не поможет решить проблему.
  1. Формирование привычки поздно ложиться спать. На то, чтобы сформировалась привычка, нужен 21 день. Если в течение этого времени сидеть ночью в телефоне, то в будущем, даже если вы захотите заснуть раньше, у вас не получится это сделать.
  1. Снижение остроты зрения. Когда телефон держат лёжа или полулёжа, его становится невозможно располагать на нужном расстоянии от глаз. Кроме того, сейчас распространена сухость глаз, к которой приводит уменьшение частоты моргания во время пользования смартфоном. А если лежать на боку и смотреть на экран мобильного устройства, то со временем станет заметна разница в остроте зрения между правым и левым глазом.
Семь опасных последствий сидения в телефоне перед сном
  1. Отсутствие гибкости мышления. Это происходит из-за того, что в современном мире доступ к информации свободный, а также из-за подстраивания мобильных приложений под предпочтения пользователя.
  1. Искривление шейного отдела позвоночника. Это произойдёт, если вы будете лежать со смартфоном довольно долго. Также к подобному результату приводит длительная работа за компьютером.
  1. Старение кожи. Синий свет от экрана смартфона может способствовать старению кожи. Причём эффект похож на тот, что возникает при воздействии ультрафиолета. Возможные признаки старения: появление морщин, потемнение, огрубение кожи.
  1. Синдром «смартфонного пальца». По-другому такой синдром называется тендовагинитом. Он представляет собой воспаление сухожилия, отвечающего за подвижность большого пальца. Иногда это приводит даже к дисфункции пальца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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