Семь пищевых добавок, укрепляющих иммунитет

Витамин D. Научные исследования показывают, что люди с низким уровнем этого витамина болеют чаще, и особенно респираторными инфекциями. В холодные месяцы обычно в организме снижается количество витамина D.

Пробиотики. Исследования 2021 года доказали, что 70-80% иммунных клеток расположены в кишечнике. Ким Кулп, эксперт по здоровью кишечника и партнёр Pendulum Therapeutics, порекомендовал штамм Akkermansia muciniphila для повышения иммунитета.

Липосомальный витамин С. Некоторые исследования показывают, что липосомальный витамин С усваивается лучше, чем другие его разновидности.