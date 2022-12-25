Фитнес и здоровье
16:50, 25 декабря 2022
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Семь полезных для здоровья свойств лимонной кожуры

Хотя многие из нас избавляются от цедры

В лимоне содержится много витамина С, важного в период холодов. Причём получить этот витамин можно из кожуры фрукта.

Семь полезных для здоровья свойств лимонной кожуры

Фото: FreshFruitPortal.com

Большинство людей кожуру лимона выбрасывают. Специалисты отмечают, что это очень зря. Кожура обладает множеством полезных для здоровья свойств.

  1. В замороженном виде её можно легко добавлять во все блюда и напитки.

  2. В ней витаминов больше, чем в лимонном соке. Причём больше в десять раз. Известно, что цедра на раковые клетки воздействует в пять раз мощнее, чем химиотерапия.

  3. Очищает почки и печень. Кроме того, кожура лимона отлично помогает при нервных расстройствах, стрессе.

Семь полезных для здоровья свойств лимонной кожуры

  1. Очищает раковину. Благодаря кожуре лимона нержавеющая сталь приобретает блеск.

  2. Убирает жирные пятна. Для этого нужно насыпать на поверхность немного соли, а потом потереть цедрой лимона.

  3. Избавляет от запаха канализации.

  4. Очищает микроволновку. Для этого вам нужно просто положить в микроволновую печь лимонные корки и погреть их несколько минут. Так внутренняя часть микроволновки очистится от жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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