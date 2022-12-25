Семь полезных для здоровья свойств лимонной кожуры

Семь полезных для здоровья свойств лимонной кожурыХотя многие из нас избавляются от цедры
В лимоне содержится много витамина С, важного в период холодов. Причём получить этот витамин можно из кожуры фрукта.
Фото: FreshFruitPortal.com
Большинство людей кожуру лимона выбрасывают. Специалисты отмечают, что это очень зря. Кожура обладает множеством полезных для здоровья свойств.
В замороженном виде её можно легко добавлять во все блюда и напитки.
В ней витаминов больше, чем в лимонном соке. Причём больше в десять раз. Известно, что цедра на раковые клетки воздействует в пять раз мощнее, чем химиотерапия.
Очищает почки и печень. Кроме того, кожура лимона отлично помогает при нервных расстройствах, стрессе.
Очищает раковину. Благодаря кожуре лимона нержавеющая сталь приобретает блеск.
Убирает жирные пятна. Для этого нужно насыпать на поверхность немного соли, а потом потереть цедрой лимона.
Избавляет от запаха канализации.
Очищает микроволновку. Для этого вам нужно просто положить в микроволновую печь лимонные корки и погреть их несколько минут. Так внутренняя часть микроволновки очистится от жира.
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