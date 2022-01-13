Семь последствий употребления вина, о которых мало кто знает

Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:24
2 мин.
Семь последствий употребления вина, о которых мало кто знаетОно может негативно сказаться на здоровье
Считается, что вино полезно для сердечно-сосудистой системы. Однако употребление этого напитка также может иметь неприятные последствия. О них - в материале американского издания Eat This, Not That.
Если каждый день выпивать по бокалу вина, то это может нанести серьёзный ущерб организму. Об этом - ниже.
- Проблемы с сердцем. На самом деле регулярное употребление красного вина приводит к проблемам со здоровьем. Согласно исследованию, проводившемуся в январе 2021 года, всего одна порция алкогольного напитка в день повышает вероятность развития мерцательной аритмии на 16 процентов. В свою очередь, аритмия способна увеличить риск инсульта.
- Цирроз печени. Это может ждать человека при злоупотреблении любым алкогольным напитком. Результаты исследования 2015 года показали, что риск цирроза повышается на 11,13 процента, если ежедневно женщина будет пить одну порцию алкоголя, а мужчина - две.
- Рак груди. Как продемонстрировало в 2006 году одно из исследований, опубликованное в Annals of Epidemiology, одна-две дозы алкогольного напитка увеличивают вероятность развития рака груди на 30-50 процентов.
- Рак пищевода. Это подтверждает исследование 2017 года. Причём достаточно для этого употреблять ежедневно одну дозу алкоголя.
- Проблемы со сном. Из-за приёма алкоголя сокращается фаза быстрого сна. В результате даже если вы спите много, всё равно просыпаться будете уставшими.
- Розацеа. Как отмечает дерматолог Анна Чакон, у людей, регулярно пьющих вино, увеличивается количество видимых капилляров.
- Усугубление симптомов ПМС. На самом деле вино может вызвать нарушения цикла, а также усиление проявления признаков ПМС, дисфорического расстройства.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ