Семь праздничных блюд, от которых нужно отказаться при высоком уровне сахара в крови

Семь праздничных блюд, от которых нужно отказаться при высоком уровне сахара в кровиВозьмите их на заметку
Если вам нужно следить за уровнем сахара в крови, то праздники могут стать для вас периодом стресса. И важно знать, к каким новогодним и рождественским блюдам следует относиться с осторожностью.
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Для того чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови в праздники, говорит эксперт в области питания Алисса Палладино, лучше не употреблять только крахмалистые продукты. Вместо этого их нужно сочетать с белком. Это замедлит пищеварение, предотвратит скачки сахара в крови и позволит вам дольше чувствовать сытость.
Также диетологи перечислили продукты, от которых лучше всего отказаться в праздничное время.
Клюквенный соус. Хотя он и очень вкусный, в нём также очень много сахара. В одной порции содержится 22 г сахара, а специалисты рекомендуют в день есть 25 г сахара или меньше. Возьмите всего одну ложку этого соуса и съешьте его вместе с ветчиной или индейкой. Либо приготовьте соус самостоятельно.
Крекеры. Они считаются источниками быстро усваиваемых углеводов. Это значит, что сахар в крови у вас быстро повысится и совсем скоро вы вновь почувствуете голод. Диетолог Лиза Эндрюс советует заменить крекеры орехами или семечками.
Конфеты. В основном они состоят из добавленного сахара и крайне быстро повышают показатели сахара в крови. А ещё в них мало питательных веществ, поэтому вы довольно быстро снова проголодаетесь.
Бурбоновые шарики. Готовят из их сахарной пудры, сливочного масла, бурбона. Из-за этого повышенный уровень сахара в крови будет сохраняться довольно долго, особенно если такие шарики съесть натощак. Если вы всё-таки любите это лакомство, то возьмите его уже после основного приёма пищи.
Запеканка из сладкого картофеля. Этот картофель и так является сладким, а в запеканке вместе с коричневым сахаром, зефиром, патокой он может ещё сильнее повысить уровень сахара в крови. Если вы не можете без этого блюда, то съешьте его в качестве десерта после основного приёма пищи.
Выпечка на завтрак. В ходе одного недавнего исследования выяснилось, что завтрак с высоким содержанием белка помогает регулировать аппетит и тягу к пище в течение дня. Вместо выпечки с большим количеством сахара съешьте утром цельнозерновые продукты: овсянку с ягодами и орехами, блины или кексы из цельного зерна. Предотвратит повышение уровня сахара в крови также добавление обычного йогурта, орехового масла либо сваренного вкрутую яйца.
Пирог. В таких угощениях всегда много калорий и сахара. Если вы всё-таки хотите съесть пирог, то добавьте его к основной еде в качестве десерта.
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