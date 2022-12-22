Семь праздничных блюд, от которых нужно отказаться при высоком уровне сахара в крови

Для того чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови в праздники, говорит эксперт в области питания Алисса Палладино, лучше не употреблять только крахмалистые продукты. Вместо этого их нужно сочетать с белком. Это замедлит пищеварение, предотвратит скачки сахара в крови и позволит вам дольше чувствовать сытость.

Также диетологи перечислили продукты, от которых лучше всего отказаться в праздничное время.