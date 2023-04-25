Семь преимуществ для здоровья регулярных занятий спортом

Общий план тренировок должен включать аэробные упражнения, силовые тренировки, основные упражнения, упражнения на баланс, на гибкость, на растяжку. Вы можете даже добавлять различные виды подобной физической активности в ежедневную рутину.

Спорт поможет вам чувствовать себя лучше, обеспечит вас энергией и продлит жизнь. Вот какие конкретно у него преимущества.

Контроль веса. Благодаря физическим упражнениям вы сможете контролировать свой вес, предотвратить увеличение веса или поддерживать снижение веса. При занятии спортом сжигаются калории, причём чем интенсивнее упражнения, тем большей калорий сжигаются.

Защита от сердечно-сосудистых заболеваний. Активный образ жизни повышает уровень «хорошего» холестерина в организме и снижает уровень вредных триглицеридов. Всё это защищает от болезней сердца.

Улучшение настроения. Физическая активность стимулирует выработку различных химических веществ в мозгу, благодаря чему вы чувствуете себя счастливее, расслабленнее, меньше тревожитесь. Кроме того, регулярные занятия спортом повысят вашу уверенность в себе и самооценку.