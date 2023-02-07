Семь продуктов для повышения полового влечения

Существует довольно много продуктов, которые усиливают половое влечение. По-другому такие продукты называются афродизиаками. Согласно Pharmacognosy Review, к афродизиакам может относиться пища либо лекарство, которые повышают либидо (сексуальное влечение).

Вот на какие продукты вам стоит обратить внимание.