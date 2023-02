Семь продуктов для повышения полового влечения

Устрицы. В них, по словам Лизы Янг, члена Медицинского экспертного совета Eat This, Not That, в устрицах много цинка. Известно, что этот минерал может влиять на выработку тестостерона. Также этот продукт богат омега-3, которые улучшают кровоток, эректильную функцию, работу яичек. Кроме того, известно, что цинк повышает уровень дофамина, а между дофамином и улучшением эрекции есть связь.