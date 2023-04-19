Семь продуктов, которые нельзя давать кошкам

Если вы хотите, чтобы ваш кот или ваша кошка прожили долгую и здоровую жизнь, то не давайте им эти продукты.

Молоко. Некоторые кошки могут иметь непереносимость лактозы. Поэтому после употребления молока у них возникнет рвота, тошнота, диарея. А если кошка будет пить молоко часто, то это приведёт к ожирению.

Сырая рыба. В такой рыбе могут быть бактерии Salmonella или Listeria. Они приводят к диарее, рвоте, апатии, потере аппетита и пр. Подобная рыба может быть заражена паразитами или способствовать разрушению витамина В1 в организме.

Шоколад и кофеин. Даже при употреблении небольшого количества кофеина у кошки могут возникнуть проблемы с сердцем, беспокойство, тревога, рвота, диарея, судороги. В состав шоколада входит теобромин, который ядовит для кошек.