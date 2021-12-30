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Семь продуктов, которые помогут зимой при кашле

Их перечислило издание Al Arabiya
Зимой кашель чаще всего возникает из-за вирусных инфекций. Бороться с ними помогут семь продуктов.
Семь продуктов, которые помогут зимой при кашле

По словам автора, указанные ниже продукты позволяют укрепить иммунную систему, помочь вылечить простуду и грипп, ускорить процесс выздоровления.

  1. Имбирь. Содержит гингерол, имеющий противовоспалительный эффект. Ещё он уничтожает инфекцию благодаря антимикробному действию.
  1. Чеснок. Благодаря веществу аллицину устраняет кашель.
  1. Куриный суп. Результаты недавнего исследования подтвердили эффективность этого блюда в борьбе с кашлем. Также суп укрепляет иммунитет, разжижает слизь и снимает заложенность.
Семь продуктов, которые помогут зимой при кашле
  1. Цитрусовые. Они содержат витамин С, помогающий в лечении кашля и других заболеваний (гриппа, бронхита) как антиоксидант. Оказывают благотворное влияние на организм такие фрукты и при одышке.
  1. Молоко с куркумой. Оно оказывает противовоспалительный, антиоксидантный, противомикробный эффект. Помогает как при кашле, так и при боли в горле.
  1. Сардины. Научные труды показывают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в этих продуктах, позволяют большинство симптомов респираторных заболеваний, в том числе кашель.
  1. Грибы. В борьбе против кашля помогают, например, шампиньоны, шиитаке, вешенки.

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Источник: ИноСМИ
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