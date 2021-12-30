Семь продуктов, которые помогут зимой при кашле

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Семь продуктов, которые помогут зимой при кашлеИх перечислило издание Al Arabiya
Зимой кашель чаще всего возникает из-за вирусных инфекций. Бороться с ними помогут семь продуктов.
По словам автора, указанные ниже продукты позволяют укрепить иммунную систему, помочь вылечить простуду и грипп, ускорить процесс выздоровления.
- Имбирь. Содержит гингерол, имеющий противовоспалительный эффект. Ещё он уничтожает инфекцию благодаря антимикробному действию.
- Чеснок. Благодаря веществу аллицину устраняет кашель.
- Куриный суп. Результаты недавнего исследования подтвердили эффективность этого блюда в борьбе с кашлем. Также суп укрепляет иммунитет, разжижает слизь и снимает заложенность.
- Цитрусовые. Они содержат витамин С, помогающий в лечении кашля и других заболеваний (гриппа, бронхита) как антиоксидант. Оказывают благотворное влияние на организм такие фрукты и при одышке.
- Молоко с куркумой. Оно оказывает противовоспалительный, антиоксидантный, противомикробный эффект. Помогает как при кашле, так и при боли в горле.
- Сардины. Научные труды показывают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в этих продуктах, позволяют большинство симптомов респираторных заболеваний, в том числе кашель.
- Грибы. В борьбе против кашля помогают, например, шампиньоны, шиитаке, вешенки.
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Источник: ИноСМИ