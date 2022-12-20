Семь продуктов, от которых не нужно отказываться при похудении

Прежде чем вы добавите перечисленные ниже продукты в свой рацион, вы должны помнить о трёх вещах. Прежде всего, вы должны выбирать порции определённого размера. Также все эти продукты нужно употреблять как часть здоровой и сбалансированной диеты. Наконец, вы должны не забывать, что диета - это лишь часть похудения: важную роль играют ещё физическая активность, способность справляться со стрессом, хороший сон.

Сухофрукты. Выбирайте сорта, которые не содержат добавленных сахаров. Также важно брать лишь определённый размер порции. Большая часть сухофруктов содержит клетчатку, благодаря которой вы дольше будете ощущать сытость. 100-процентный апельсиновый сок. В таком напитке много питательных веществ. Исследования демонстрируют, что взрослые, которые пьют такой сок, имеют гораздо меньше индекс массы тела, замеры окружности талии или жировых отложений. В день рекомендуется придерживаться одной порции натурального сока (240 мл) и сочетать его с клетчаткой, полезными жирами, белком. Макароны. Паста из манной крупы может быть особенно полезна худеющим, ведь переваривается она, как и остальные макароны, медленнее. Важно при этом не есть большую тарелку макарон с колбасой, фрикадельками и другими жирными добавками. Лучше смешайте пасту со здоровыми жирами, с овощами и с нежирным белком.