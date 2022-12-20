Семь продуктов, от которых не нужно отказываться при похудении

Семь продуктов, от которых не нужно отказываться при похуденииВозможно, для вас это будет неожиданностью
Существует множество вкусных продуктов, которыми вы можете наслаждаться даже при соблюдении диеты. И среди них даже макароны.
Фото: Livestrong.com
Прежде чем вы добавите перечисленные ниже продукты в свой рацион, вы должны помнить о трёх вещах. Прежде всего, вы должны выбирать порции определённого размера. Также все эти продукты нужно употреблять как часть здоровой и сбалансированной диеты. Наконец, вы должны не забывать, что диета - это лишь часть похудения: важную роль играют ещё физическая активность, способность справляться со стрессом, хороший сон.
Сухофрукты. Выбирайте сорта, которые не содержат добавленных сахаров. Также важно брать лишь определённый размер порции. Большая часть сухофруктов содержит клетчатку, благодаря которой вы дольше будете ощущать сытость.
100-процентный апельсиновый сок. В таком напитке много питательных веществ. Исследования демонстрируют, что взрослые, которые пьют такой сок, имеют гораздо меньше индекс массы тела, замеры окружности талии или жировых отложений. В день рекомендуется придерживаться одной порции натурального сока (240 мл) и сочетать его с клетчаткой, полезными жирами, белком.
Макароны. Паста из манной крупы может быть особенно полезна худеющим, ведь переваривается она, как и остальные макароны, медленнее. Важно при этом не есть большую тарелку макарон с колбасой, фрикадельками и другими жирными добавками. Лучше смешайте пасту со здоровыми жирами, с овощами и с нежирным белком.
Яйца. В них содержатся качественные белки и жиры, которые надолго сделают вас сытым. По словам представителей Американской кардиологической ассоциации, ежедневно человек может в рамках здорового питания есть одно яйцо или два яичных белка. Но важно при похудении отказаться от добавок вроде бекона и колбасы.
Шоколад. Научно доказано, что тёмный шоколад к увеличению веса не приводит.
Белый картофель. Его нужно правильно приготовить. Хорошим выбором будет запечённый или варёный картофель. В любом случае этот способ приготовления не должен предполагать добавление дополнительного жира.
Орехи. Многие виды орехов содержат полезные жиры. Ещё в состав орехов входят растительные белки и клетчатка, которые поддерживают ощущение сытости. Хорошим дополнением к диете станет употребление фисташек, особенно если вы выбираете такие, которые продаются в скорлупе.