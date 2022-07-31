Семь самых необычных болезней в мире

Синдром Алисы в стране чудес. Из-за этого синдрома люди видят вещи гораздо меньше, чем они есть на самом деле. Такое состояние может также влиять на слух, осязание, восприятие собственного тела. Кроме того, синдром Алисы в стране чудес связан с мигренью.

Синдром автопивоварни. Это редкое заболевание отличается тем, что при нём в организме человека производится этанол, то есть спирт. Причём вырабатывается он после употребления продуктов, содержащих много углеводов. Основным виновником такого процесса считается особая разновидность дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), точнее, её избыток. Также если у человека плохо работает при таком синдроме печень, то алкоголь будет накапливаться и дольше задерживаться в организме. Среди симптомов синдрома автопивоварни - хроническая усталость, отрыжка, спутанность сознания, головокружение, раздражение кишечника, злоупотребление алкогольными напитками.

Синдром рыбного запаха. По-другому этот синдром называется триметиламинурией. При такой болезни тело человека выделяет запах, который напоминает запах гниющей рыбы. Связано это с тем, что его организм не может расщепить вещество триметиламин. Появляется такое заболевание у людей с мутациями в гене FMO3.