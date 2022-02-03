Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19

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Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19Их перечислили специалисты в области здравоохранения
Сейчас постепенно в США количество случаев заражения коронавирусом снижается. Однако есть несколько шагов, которые людям нужно выполнить, чтобы быть готовыми к следующей вероятной вспышке заболеваемости ковидом. О них - в материале.
Эксперты в сфере общественного здравоохранения и руководители больниц отмечают, что для того чтобы следующую вспышку COVID-19 встретить во всеоружии, людям нужно выполнить несколько пунктов. Всего их семь.
- Вакцинация. Это объясняется тем, что новые варианты вируса будут появляться до тех пор, пока подавляющее большинство населения не будет вакцинировано.
- Ношение масок. Причём государство должно контролировать соблюдение этой рекомендации. Отменить обязательное использование масок можно, например, после того, как всплеск заболеваемости прекратится.
- Возможность перевода пациентов в центры реабилитации. В США существует проблема с переводом людей из отделений неотложной помощи в специальные центры и дома престарелых, поскольку свободных мест или персонала просто не хватает.
- Доступность тестов на коронавирус. К примеру, это могут быть тесты, позволяющие быстро узнать результат в домашних условиях. Предоставляться такие тесты могут государством бесплатно.
- Возможность осмотра и оказания помощи людям без ковида. Из-за вспышки инфекции плановые приёмы, операции были отменены. Перед следующим всплеском американские врачи, как утверждается в статье, должны обратить внимание на пациентов, которые нуждаются в лечении не коронавируса, а других болезней.
- Увеличение количества медицинских работников. Нехватка персонала остро ощущается и в США. Большое количество врачей, например, уволились. Поэтому необходимы новые кадры.
- Повышение финансирования медицинской сферы. Это позволит быстрее справляться с потоком пациентов с COVID-19 во время следующего всплеска заболеваемости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Medical Xpress