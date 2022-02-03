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Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19

Их перечислили специалисты в области здравоохранения
Сейчас постепенно в США количество случаев заражения коронавирусом снижается. Однако есть несколько шагов, которые людям нужно выполнить, чтобы быть готовыми к следующей вероятной вспышке заболеваемости ковидом. О них - в материале.
Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19

Эксперты в сфере общественного здравоохранения и руководители больниц отмечают, что для того чтобы следующую вспышку COVID-19 встретить во всеоружии, людям нужно выполнить несколько пунктов. Всего их семь.

  1. Вакцинация. Это объясняется тем, что новые варианты вируса будут появляться до тех пор, пока подавляющее большинство населения не будет вакцинировано.
  1. Ношение масок. Причём государство должно контролировать соблюдение этой рекомендации. Отменить обязательное использование масок можно, например, после того, как всплеск заболеваемости прекратится.
  1. Возможность перевода пациентов в центры реабилитации. В США существует проблема с переводом людей из отделений неотложной помощи в специальные центры и дома престарелых, поскольку свободных мест или персонала просто не хватает.
Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19
  1. Доступность тестов на коронавирус. К примеру, это могут быть тесты, позволяющие быстро узнать результат в домашних условиях. Предоставляться такие тесты могут государством бесплатно.
  1. Возможность осмотра и оказания помощи людям без ковида. Из-за вспышки инфекции плановые приёмы, операции были отменены. Перед следующим всплеском американские врачи, как утверждается в статье, должны обратить внимание на пациентов, которые нуждаются в лечении не коронавируса, а других болезней.
  1. Увеличение количества медицинских работников. Нехватка персонала остро ощущается и в США. Большое количество врачей, например, уволились. Поэтому необходимы новые кадры.
  1. Повышение финансирования медицинской сферы. Это позволит быстрее справляться с потоком пациентов с COVID-19 во время следующего всплеска заболеваемости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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