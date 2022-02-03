Семь шагов, которые помогут в борьбе с будущими штаммами COVID-19

Их перечислили специалисты в области здравоохранения

Сейчас постепенно в США количество случаев заражения коронавирусом снижается. Однако есть несколько шагов, которые людям нужно выполнить, чтобы быть готовыми к следующей вероятной вспышке заболеваемости ковидом. О них - в материале.