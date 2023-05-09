Семь симптомов во рту, которые указывают на диабет

Симптомы диабета могут проявляться и во рту, говорит Аманда Шихан, стоматолог-терапевт по гигиене полости рта марки TePe. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови способен привести к повышенному содержанию сахара в слюне. Это может повредить зубы и дёсны человека.

Также люди, страдающие сахарным диабетом, часто принимают лекарства, вызывающие сухость во рту и снижение выработки слюны. И это тоже может способствовать ухудшению состояния полости рта.