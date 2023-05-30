Семь советов по похудению от людей, которые сбросили 4,5 кг за месяц

Ешьте больше цельных продуктов и меньше обработанных. По словам пользователя TikTok @arianapinto_, одна из вещей, которая помогла ей в похудении, - это то, что она ела меньше обработанной пищи и больше - цельных продуктов. Благодаря этому вы насытите организм едой, богатой клетчаткой, витаминами, антиоксидантами, минералами, улучшающими обмен веществ. К тому же в цельных продуктах не будет сахаров, жиров, добавленной соли, консервантов.

Готовьте здоровую пищу дома. Это ещё один совет от @arianapinto_. В ресторане вы можете заказать блюдо, которое кажется здоровым, но в действительности оно может быть приготовлено с использованием калорийных заправок и пр.

Готовьте еду сразу на несколько дней. Следите, чтобы на следующий день у вас всё ещё оставалась еда, даже если вы собираетесь куда-то пойти. Это поможет исключить импульсивное переедание.