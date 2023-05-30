Семь советов по похудению от людей, которые сбросили 4,5 кг за месяц

Семь советов по похудению от людей, которые сбросили 4,5 кг за месяцПопробуйте следовать им какое-то время
Похудение - процесс, который для каждого уникален. Тем не менее есть методы, которые уже помогли некоторым людям сбросить более 4 кг за 1 месяц.
Ешьте больше цельных продуктов и меньше обработанных. По словам пользователя TikTok @arianapinto_, одна из вещей, которая помогла ей в похудении, - это то, что она ела меньше обработанной пищи и больше - цельных продуктов. Благодаря этому вы насытите организм едой, богатой клетчаткой, витаминами, антиоксидантами, минералами, улучшающими обмен веществ. К тому же в цельных продуктах не будет сахаров, жиров, добавленной соли, консервантов.
Готовьте здоровую пищу дома. Это ещё один совет от @arianapinto_. В ресторане вы можете заказать блюдо, которое кажется здоровым, но в действительности оно может быть приготовлено с использованием калорийных заправок и пр.
Готовьте еду сразу на несколько дней. Следите, чтобы на следующий день у вас всё ещё оставалась еда, даже если вы собираетесь куда-то пойти. Это поможет исключить импульсивное переедание.
Выполняйте силовые упражнения и поднимайте тяжести. Силовые тренировки отлично подходят для снижения веса. Занимайтесь спортом четыре-пять раз в неделю, уделяя особое внимание силовым упражнениям. Дело в том, что наращивание сухой мышечной массы ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий даже во время сна.
Следите за питанием. Научные исследования показывают, что те, кто записывает, что они едят, теряют в два раза больше веса, чем те, кто этого не делает.
Найдите лучшие тренировки для своего тела. Важно понять, какие конкретно виды деятельности, упражнения подходят вашему образу жизни, телосложению, уровню физической подготовки, какие вам в целом больше нравятся. Так вы добьётесь сильного прогресса.
Ходите каждый день по 5 км. За 5 км среднестатистический человек весом 68 кг может сжечь около 300 калорий.
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