Семь способов есть меньше сахара

Употребляйте питательные закуски. Это может быть ореховое масло или хумус с овощами, цельнозерновые крекеры без сахара либо яйца, сваренные вкрутую, с овощами.

Обращайте внимание на этикетки. При этом вам нужно искать не только собственно сахар, но и другие названия. Добавленные сахара могут обозначаться как тростниковый сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, декстроза, мальтодекстрин.

Выбирайте продукты без сахара либо с низким содержанием сахара. Подобное предлагают многие бренды.