Фитнес и здоровье
11:01, 12 марта 2023
2 мин.

Семь способов есть меньше сахара

Они не потребуют от вас каких-то особых усилий

Если вы станете есть меньше сладкого, то это благотворно скажется на вашем здоровье в целом. И есть способы, которые помогут вам довольно быстро и легко уменьшить количество потребляемого сахара.

Семь способов есть меньше сахара

Фото: Everyday Health

Сахар на самом деле входит в состав довольно многих продуктов. Поэтому сократить его потребление может быть непросто. Но вот что может облегчить вам задачу.

  1. Избегайте сладких напитков. Например, газировок и энергетиков. Лучше всего сосредоточить внимание на употреблении воды натощак каждый день: это подавит тягу к подслащённым напиткам.

  2. Заменяйте десерты здоровой альтернативой. Вместо конфет ешьте фрукты.

  3. Используйте полезные варианты соуса. Либо ищите соусы с низким содержанием сахара, либо добавляйте вместо них сок лимона, авокадо или лайма. Также вы можете использовать яблочный уксус.

Семь способов есть меньше сахара

AJEL

  1. Употребляйте питательные закуски. Это может быть ореховое масло или хумус с овощами, цельнозерновые крекеры без сахара либо яйца, сваренные вкрутую, с овощами.

  2. Обращайте внимание на этикетки. При этом вам нужно искать не только собственно сахар, но и другие названия. Добавленные сахара могут обозначаться как тростниковый сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, декстроза, мальтодекстрин.

  3. Выбирайте продукты без сахара либо с низким содержанием сахара. Подобное предлагают многие бренды.

  4. Откажитесь от алкогольных напитков. В алкоголе в принципе калорий много, а в большинстве коктейлей, вин, смешанных напитков много ещё и сахара. Если вы всё-таки выпить хотите, то выбирайте коктейль с газировкой либо пиво с низким содержанием сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров