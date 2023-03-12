Семь способов есть меньше сахара

Семь способов есть меньше сахараОни не потребуют от вас каких-то особых усилий
Если вы станете есть меньше сладкого, то это благотворно скажется на вашем здоровье в целом. И есть способы, которые помогут вам довольно быстро и легко уменьшить количество потребляемого сахара.
Фото: Everyday Health
Сахар на самом деле входит в состав довольно многих продуктов. Поэтому сократить его потребление может быть непросто. Но вот что может облегчить вам задачу.
Избегайте сладких напитков. Например, газировок и энергетиков. Лучше всего сосредоточить внимание на употреблении воды натощак каждый день: это подавит тягу к подслащённым напиткам.
Заменяйте десерты здоровой альтернативой. Вместо конфет ешьте фрукты.
Используйте полезные варианты соуса. Либо ищите соусы с низким содержанием сахара, либо добавляйте вместо них сок лимона, авокадо или лайма. Также вы можете использовать яблочный уксус.
AJEL
Употребляйте питательные закуски. Это может быть ореховое масло или хумус с овощами, цельнозерновые крекеры без сахара либо яйца, сваренные вкрутую, с овощами.
Обращайте внимание на этикетки. При этом вам нужно искать не только собственно сахар, но и другие названия. Добавленные сахара могут обозначаться как тростниковый сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, декстроза, мальтодекстрин.
Выбирайте продукты без сахара либо с низким содержанием сахара. Подобное предлагают многие бренды.
Откажитесь от алкогольных напитков. В алкоголе в принципе калорий много, а в большинстве коктейлей, вин, смешанных напитков много ещё и сахара. Если вы всё-таки выпить хотите, то выбирайте коктейль с газировкой либо пиво с низким содержанием сахара.
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