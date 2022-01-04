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Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватает

Их перечисляет шведское издание Expressen
С наступлением холодного времени года и уменьшением количества солнечных дней у многих возникает апатия и уныние. К счастью, есть несколько способов исправить ситуацию. О них - в статье.
Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватает

Автор отмечает: за ощущение человеком счастья и радости отвечает гормон серотонин. Если его уровень в организме высок, то человек чувствует радость, а при низком уровне серотонина возникает тревога, уныние, перепады настроения. Негативно влияет дефицит этого гормона и на сон, и на пищеварение.

Повысить уровень серотонина помогут семь следующих действий.

  1. Время от времени выходить на солнце. Психолог Шева Ассар утверждает, что солнечный свет сам по себе способен человеку доставить радость, наполнить его энергией, избавить от тревоги и сделать бодрым.
  1. Обнимать кого-нибудь. По словам психолога, объятия помогают повысить серотонин и ощутить связь с другим человеком.
  1. Не злоупотреблять кофеином. У большинства кофе может вызвать лишь временное улучшение настроения. Если пить много этого напитка длительное время, то он, по мнению специалиста, может вызвать дефицит серотонина.
  1. Высыпаться. Серотонин непосредственно влияет на выработку гормона сна меланина, а также на качество сна, его тип, возможность спать без постоянных пробуждений.
Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватает
  1. Попробовать походить на массаж. При массаже повышается уровень не только серотонина, но и дофамина, окситоцина. Причём чем выше их уровень, тем меньше стресса ощущает человек. Массаж можно заменить акупунктурой или медитацией.
  1. Мыслить позитивно. Психолог Дженнифер Уолкин уверена, что оптимистичный настрой способен повысить уровень серотонина в организме. Кроме того, при таком мышлении снижается уровень гормона стресса - кортизола.
  1. Включать любимые песни. Дженнифер Уолкин отмечает, что прослушивание любимых композиций заставляет работать «центр удовольствия» в мозге. В результате образуются серотонин и дофамин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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