Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватает

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Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватаетИх перечисляет шведское издание Expressen
С наступлением холодного времени года и уменьшением количества солнечных дней у многих возникает апатия и уныние. К счастью, есть несколько способов исправить ситуацию. О них - в статье.
Автор отмечает: за ощущение человеком счастья и радости отвечает гормон серотонин. Если его уровень в организме высок, то человек чувствует радость, а при низком уровне серотонина возникает тревога, уныние, перепады настроения. Негативно влияет дефицит этого гормона и на сон, и на пищеварение.
Повысить уровень серотонина помогут семь следующих действий.
- Время от времени выходить на солнце. Психолог Шева Ассар утверждает, что солнечный свет сам по себе способен человеку доставить радость, наполнить его энергией, избавить от тревоги и сделать бодрым.
- Обнимать кого-нибудь. По словам психолога, объятия помогают повысить серотонин и ощутить связь с другим человеком.
- Не злоупотреблять кофеином. У большинства кофе может вызвать лишь временное улучшение настроения. Если пить много этого напитка длительное время, то он, по мнению специалиста, может вызвать дефицит серотонина.
- Высыпаться. Серотонин непосредственно влияет на выработку гормона сна меланина, а также на качество сна, его тип, возможность спать без постоянных пробуждений.
- Попробовать походить на массаж. При массаже повышается уровень не только серотонина, но и дофамина, окситоцина. Причём чем выше их уровень, тем меньше стресса ощущает человек. Массаж можно заменить акупунктурой или медитацией.
- Мыслить позитивно. Психолог Дженнифер Уолкин уверена, что оптимистичный настрой способен повысить уровень серотонина в организме. Кроме того, при таком мышлении снижается уровень гормона стресса - кортизола.
- Включать любимые песни. Дженнифер Уолкин отмечает, что прослушивание любимых композиций заставляет работать «центр удовольствия» в мозге. В результате образуются серотонин и дофамин.
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Источник: ИноСМИ