Семь способов не впасть в депрессию зимой, когда солнца не хватает

Автор отмечает: за ощущение человеком счастья и радости отвечает гормон серотонин. Если его уровень в организме высок, то человек чувствует радость, а при низком уровне серотонина возникает тревога, уныние, перепады настроения. Негативно влияет дефицит этого гормона и на сон, и на пищеварение.

Повысить уровень серотонина помогут семь следующих действий.

Время от времени выходить на солнце. Психолог Шева Ассар утверждает, что солнечный свет сам по себе способен человеку доставить радость, наполнить его энергией, избавить от тревоги и сделать бодрым.

Обнимать кого-нибудь. По словам психолога, объятия помогают повысить серотонин и ощутить связь с другим человеком.

Не злоупотреблять кофеином. У большинства кофе может вызвать лишь временное улучшение настроения. Если пить много этого напитка длительное время, то он, по мнению специалиста, может вызвать дефицит серотонина.