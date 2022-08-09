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Семь способов похудеть без упражнений и диеты

Они помогут также поддерживать здоровый вес
Сбросить вес в принципе довольно тяжело, а сохранить полученный результат - ещё сложнее. При этом из-за стремительного ритма жизни у людей не всегда находится время на спорт и правильное питание. Однако есть другой способ избавиться от лишних килограммов: добавить в распорядок дня некоторые привычки.
Семь способов похудеть без упражнений и диеты

Чтобы сбросить вес, нужно потратить минимум несколько недель. Требуются некоторые усилия и для того, чтобы поддерживать вес в норме после этого. Помочь в этом могут семь привычек.

  1. Убрать вредные перекусы. Для этого спрячьте все сладости и «нездоровые» продукты подальше и вместо них поставьте корзинку с фруктами, орехами, полезными батончиками.

  2. Выбирать тарелки маленького размера. Когда мы едим что-то в больших тарелках, то порция кажется в них слишком маленькой, и наоборот. Поэтому для чипсов или мороженого используйте посуду небольшого размера.

  3. Пользоваться красной посудой. Согласно исследованиям, если употреблять нездоровые продукты на посуде такого цвета, то это позволит съедать меньше.

Семь способов похудеть без упражнений и диеты

  1. Жевать медленнее. Учёные выяснили, что те, кто жуёт слишком быстро, чаще набирают лишние килограммы.

  2. Отказаться от смартфонов во время еды. Специалисты выяснили, что если во время приёма пищи человек не будет отвлекаться на гаджеты, то он съест на 10 процентов меньше. Кроме того, чем больше человек сосредотачивается на содержимом тарелки, тем ниже риск того, что через некоторое время мозг будет требовать перекус.

  3. Пить достаточное количество воды. Исследования демонстрируют, что вода заставляет людей чувствовать себя более сытыми и есть меньше. Также если в организме достаточно жидкости, то калории будут сжигаться быстрее.

  4. Соблюдать режим сна. Если вы не высыпаетесь, то это заставит вас съедать в течение дня больше и чаще переедать. Кроме того, из-за этого повышается вероятность того, что вы будете есть нездоровую пищу типа сладостей, чтобы быстро пополнить запасы энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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