Семь способов похудеть без упражнений и диеты

Жевать медленнее. Учёные выяснили, что те, кто жуёт слишком быстро, чаще набирают лишние килограммы.

Отказаться от смартфонов во время еды. Специалисты выяснили, что если во время приёма пищи человек не будет отвлекаться на гаджеты, то он съест на 10 процентов меньше. Кроме того, чем больше человек сосредотачивается на содержимом тарелки, тем ниже риск того, что через некоторое время мозг будет требовать перекус.

Пить достаточное количество воды. Исследования демонстрируют, что вода заставляет людей чувствовать себя более сытыми и есть меньше. Также если в организме достаточно жидкости, то калории будут сжигаться быстрее.