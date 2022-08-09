Семь способов похудеть без упражнений и диеты

Семь способов похудеть без упражнений и диетыОни помогут также поддерживать здоровый вес
Чтобы сбросить вес, нужно потратить минимум несколько недель. Требуются некоторые усилия и для того, чтобы поддерживать вес в норме после этого. Помочь в этом могут семь привычек.
Убрать вредные перекусы. Для этого спрячьте все сладости и «нездоровые» продукты подальше и вместо них поставьте корзинку с фруктами, орехами, полезными батончиками.
Выбирать тарелки маленького размера. Когда мы едим что-то в больших тарелках, то порция кажется в них слишком маленькой, и наоборот. Поэтому для чипсов или мороженого используйте посуду небольшого размера.
Пользоваться красной посудой. Согласно исследованиям, если употреблять нездоровые продукты на посуде такого цвета, то это позволит съедать меньше.
Жевать медленнее. Учёные выяснили, что те, кто жуёт слишком быстро, чаще набирают лишние килограммы.
Отказаться от смартфонов во время еды. Специалисты выяснили, что если во время приёма пищи человек не будет отвлекаться на гаджеты, то он съест на 10 процентов меньше. Кроме того, чем больше человек сосредотачивается на содержимом тарелки, тем ниже риск того, что через некоторое время мозг будет требовать перекус.
Пить достаточное количество воды. Исследования демонстрируют, что вода заставляет людей чувствовать себя более сытыми и есть меньше. Также если в организме достаточно жидкости, то калории будут сжигаться быстрее.
Соблюдать режим сна. Если вы не высыпаетесь, то это заставит вас съедать в течение дня больше и чаще переедать. Кроме того, из-за этого повышается вероятность того, что вы будете есть нездоровую пищу типа сладостей, чтобы быстро пополнить запасы энергии.
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