Семь способов помочь себе при депрессии и беспокойстве

Здоровое питание. Как отмечает Harvard Health, примерно 95% серотонина, который регулирует настроение и многое другое, производится в желудочно-кишечном тракте. Научные исследования показывают, что у тех, кто придерживается традиционных диет (включая японскую и средиземноморскую), риск депрессии ниже на 25-35%, чем при типичной западной диете.

Полноценный сон. Когда люди утомлены, они более подвержены сильным эмоциям. У них также могут возникнуть различные эмоциональные проблемы, в том числе тревога, гнев, депрессия.

Планирование мероприятий и постановка целей. Важно уделять время тому, чем нравится заниматься. Даже если на это уйдёт всего 10-15 минут. Кроме того, многие люди испытывают удовлетворение от достижения важных для них целей.