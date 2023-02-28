Семь способов помочь себе при депрессии и беспокойстве

Семь способов помочь себе при депрессии и беспокойствеМногие люди сталкиваются с этими состояниями
Профессор психологии Джеймс Мэддукс отмечает, что люди, переживающие стресс и эмоциональные травмы, могут стать счастливее. И это будет ещё до того, как они получат медицинскую помощь. Главное - следовать рекомендациям по самопомощи.
Фото: Cleveland Clinic
Терапия и лекарства действительно помогают при депрессии и тревоге. Но есть и другие способы улучшить психическое состояние до того, как человеку будет оказана помощь.
Расслабление с медитацией. Всего 10-20 минут медитации помогут вам замедлиться и обратить внимание на своё внутреннее состояние. Это позволит вам понять, что вы чувствуете и о чём думаете, благодаря чему вы научитесь лучше управлять своими чувствами и мыслями. Замедлиться помогают также осознанное дыхание, йога.
Физическая активность. Научно доказано, что занятия спортом помогают справиться с тревогой и депрессией. И даже всего полчаса ходьбы уже улучшают здоровье. Согласно обзору, опубликованному в издании JAMA Psychiatry, быстрая ходьба в течение 2,5 часов в неделю снижает вероятность развития депрессии.
Прогулки на природе. Пребывание на природе очень полезно для организма. Оно улучшает внимание, снижает стресс, повышает настроение, эмпатию, уменьшает риск развития психических расстройств.
Medical Xpress
Здоровое питание. Как отмечает Harvard Health, примерно 95% серотонина, который регулирует настроение и многое другое, производится в желудочно-кишечном тракте. Научные исследования показывают, что у тех, кто придерживается традиционных диет (включая японскую и средиземноморскую), риск депрессии ниже на 25-35%, чем при типичной западной диете.
Полноценный сон. Когда люди утомлены, они более подвержены сильным эмоциям. У них также могут возникнуть различные эмоциональные проблемы, в том числе тревога, гнев, депрессия.
Планирование мероприятий и постановка целей. Важно уделять время тому, чем нравится заниматься. Даже если на это уйдёт всего 10-15 минут. Кроме того, многие люди испытывают удовлетворение от достижения важных для них целей.
Отказ от социальных сетей. Из-за соцсетей люди начинают сравнивать свою жизнь с жизнью других. И это может сказаться на самооценке.
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