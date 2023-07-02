Семь способов провести отпуск безопасно для здоровья

Семь способов провести отпуск безопасно для здоровьяЭто не так уж сложно
Даже во время летнего отпуска нужно помнить о собственной безопасности. Чтобы всегда быть готовым, если что-то пойдёт не так, не забывайте о следующих правилах.
Будьте на связи с близкими. Если вы уезжаете одни, то сообщите близким, куда именно и когда вернётесь.
Возите с собой лекарства. Это может быть полезно, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Кроме того, не забывайте о базовых препаратах вроде обезболивающих, дезинфицирующих и перевязочных средствах, препаратах от укусов и др.
Не носите в рюкзаке деньги и документы. Из рюкзака очень легко что-нибудь украсть. Поэтому ценные вещи держите при себе: во внутренних карманах куртки, в небольшой сумке, которую носят спереди.
Включите геолокацию. Это упростит отслеживание вашего телефона.
Возьмите портативную зарядку. Она поможет, если ваш смартфон разрядится в неподходящий момент.
Оформите дополнительную страховку. На случай утери или повреждения багажа, задержки рейса, несчастного случая или болезни.
Слушайте свою интуицию. Иногда бывает так, что предчувствия спасают нам жизнь.
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