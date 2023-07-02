Семь способов провести отпуск безопасно для здоровья

Будьте на связи с близкими. Если вы уезжаете одни, то сообщите близким, куда именно и когда вернётесь.

Возите с собой лекарства. Это может быть полезно, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Кроме того, не забывайте о базовых препаратах вроде обезболивающих, дезинфицирующих и перевязочных средствах, препаратах от укусов и др.

Не носите в рюкзаке деньги и документы. Из рюкзака очень легко что-нибудь украсть. Поэтому ценные вещи держите при себе: во внутренних карманах куртки, в небольшой сумке, которую носят спереди.