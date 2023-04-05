Фитнес и здоровье
16:17, 05 апреля 2023
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Семь способов справиться со стрессом на работе, по мнению экспертов

И как понять, что в рабочие дни вы испытываете стресс

На работе стресс просто неизбежен. И с ним нужно уметь справляться. Эксперты перечислили несколько эффективных способов.

Семь способов справиться со стрессом на работе, по мнению экспертов

Фото: Corporate Wellness

Есть множество причин, по которым работа может вызывать у вас стресс. Это может быть связано с отношением руководителя к вам, со сроками выполнения дел, с токсичной рабочей средой и пр.

Американская психологическая ассоциация назвала физические и эмоциональные признаки стресса на работе. Они включают боли в животе, головные боли, высокое кровяное давление, ослабленный иммунитет, депрессию, беспокойство, бессонницу, панические атаки, трудности с концентрацией, перепады настроения.

Вот советы, которые помогут вам избежать всего этого.

  1. Будьте добры к себе. Если вы при стрессе будете ругать себя, то это лишь усугубит ситуацию.

  2. Найдите вещи, которые можете контролировать. Сосредоточьте свою энергию именно на этих вещах.

  3. Правильно распределяйте время. Понаблюдайте в течение дня, что вас заряжает энергией, а что её забирает. Далее постарайтесь найти способ делать больше вещей, которые вам дают силы.

Семь способов справиться со стрессом на работе, по мнению экспертов

Medical Xpress

  1. Составляйте более выполнимый список дел. При вычёркивании дел из такого списка вы будете испытывать удовлетворение и повысите свою эффективность.

  2. Учитесь отказывать. Не берите при стрессе новые задачи и проекты.

  3. Планируйте время для себя. Добавьте в свой график занятия, которые вам приносят удовольствие.

  4. Обратитесь к специалисту. Это поможет в случае, если хотите поработать со стрессом на более глубоком уровне. Благодаря терапии вы поймёте, почему вас раздражает ситуация или какой-то человек на работе и как с этим бороться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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