Семь способов справиться со стрессом на работе, по мнению экспертов

Есть множество причин, по которым работа может вызывать у вас стресс. Это может быть связано с отношением руководителя к вам, со сроками выполнения дел, с токсичной рабочей средой и пр.

Американская психологическая ассоциация назвала физические и эмоциональные признаки стресса на работе. Они включают боли в животе, головные боли, высокое кровяное давление, ослабленный иммунитет, депрессию, беспокойство, бессонницу, панические атаки, трудности с концентрацией, перепады настроения.

Вот советы, которые помогут вам избежать всего этого.