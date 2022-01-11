Семь способов замедлить старение организма

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:08
1 мин.
Семь способов замедлить старение организмаВ этом помогут определённые компоненты
Одно из последствий старения - дряблая кожа. Но исправить ситуацию можно при помощи нескольких средств. О них - в статье Al Arabiya.
Дряблость кожи может возникать по разным причинам. Это могут быть возрастные изменения или длительное воздействие ультрафиолета. Вместе с тем, как отмечает автор, есть семь способов справиться с дряблостью.
- Бананы. Эти фрукты богаты витаминами и минералами, позволяющими улучшить состояние кожи, сохранить её упругость, разгладить морщины.
- Кокосовое масло. Поможет замедлить процесс старения, увлажняет кожу, уменьшает поры, морщины.
- Томатный сок. Позволяет достичь ровного тона кожи. Кроме того, он борется с шелушениями, подтягивает кожу. Для этого нужно смочить им ватный диск, протереть лицо, оставить на 10-15 минут, а затем всё смыть.
- Йогурт. Устраняет морщины, тонкие линии, делает кожу нежнее. Если смешать йогурт и лимонный сок, то получится средство, которое эффективно подтягивает кожу.
- Алоэ вера. Позволяет сделать кожу более упругой, подтягивает её. Кроме того, из алоэ вера и яиц можно приготовить маску для лица.
- Мёд. Оказывает на кожу увлажняющий эффект, подтягивает её, замедляет обвисание, разглаживает морщины.
- Яйца. Повышают эластичность кожи, улучшают её состояние, способствуют восстановлению клеток.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ