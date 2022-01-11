Семь способов замедлить старение организма

Дряблость кожи может возникать по разным причинам. Это могут быть возрастные изменения или длительное воздействие ультрафиолета. Вместе с тем, как отмечает автор, есть семь способов справиться с дряблостью.

Бананы. Эти фрукты богаты витаминами и минералами, позволяющими улучшить состояние кожи, сохранить её упругость, разгладить морщины.

Кокосовое масло. Поможет замедлить процесс старения, увлажняет кожу, уменьшает поры, морщины.