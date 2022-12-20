Семь способов защитить психическое здоровье во время праздников

По словам клинического нейропсихолога из UC Davis Health Анджелы Дрейк, есть несколько способов провести праздники с удовольствием и без вреда для психики.

Контролировать ожидания от праздника. Зачастую нам кажется, что реальная ситуация не соответствует тому, как всё должно быть. И во время праздников это может ощущаться особенно остро. Лучше в этом случае сосредоточиться на вещах, за которые вы благодарны в настоящее время.

Отказаться от фантазий. Мы можем представлять себе, что прекрасно проведём время, но в действительности в семье может возникнуть напряжённость. Поскольку контролировать поведение других людей невозможно, лучше будет подкорректировать собственные ожидания от этого.