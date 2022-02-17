Семь вариантов советских продуктов, популярных в Европе: перечисляет диетолог

Как отмечает автор, в современном мире крайне важно поддерживать печень в здоровом состоянии. Связано это с тем, что данный орган отвечает за метаболизм (обмен веществ) и за обезвреживание опасных для организма веществ. Однако нужно также понимать, по словам специалиста-диетолога Лидии Ионовой, что для здоровья печени необходимо ограничить употребление продуктов, богатых насыщенными жирами (продукты животного происхождения), сахара и сладкой пищи, пшеничной муки.

Помогут поддержать здоровья печени и следующие продукты, которые пользуются популярностью у европейцев.

Нежирное мясо. Лучше всего вместо жирного мяса включить в рацион нежирное. Например, это может быть телятина, индейка, мясо кролика, лосятина, оленина, нежирная рыба. Часто подобные виды мяса в магазинах пытаются найти жители Европы, которые хотят быстро очистить организм от токсинов.

Семечки, орехи, растительное масло. Оптимальным выбором станут неочищенные тыквенные или подсолнечные семечки. Причём лучше их не жарить, а просто слегка подсушить.