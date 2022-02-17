Семь вариантов советских продуктов, популярных в Европе: перечисляет диетолог

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Семь вариантов советских продуктов, популярных в Европе: перечисляет диетологОб этом пишет «Лайф»
В европейских странах врачи нередко рекомендуют употреблять некоторые продукты, пришедшие ещё из СССР. При этом такая пища полезна в первую очередь для печени, а значит, позволяет очистить организм. Подробнее - в материале.
Как отмечает автор, в современном мире крайне важно поддерживать печень в здоровом состоянии. Связано это с тем, что данный орган отвечает за метаболизм (обмен веществ) и за обезвреживание опасных для организма веществ. Однако нужно также понимать, по словам специалиста-диетолога Лидии Ионовой, что для здоровья печени необходимо ограничить употребление продуктов, богатых насыщенными жирами (продукты животного происхождения), сахара и сладкой пищи, пшеничной муки.
Помогут поддержать здоровья печени и следующие продукты, которые пользуются популярностью у европейцев.
- Нежирное мясо. Лучше всего вместо жирного мяса включить в рацион нежирное. Например, это может быть телятина, индейка, мясо кролика, лосятина, оленина, нежирная рыба. Часто подобные виды мяса в магазинах пытаются найти жители Европы, которые хотят быстро очистить организм от токсинов.
- Семечки, орехи, растительное масло. Оптимальным выбором станут неочищенные тыквенные или подсолнечные семечки. Причём лучше их не жарить, а просто слегка подсушить.
- Диетическая каша и крупы. Содержатся в подобных продуктах витамины группы В. Кроме того, препятствуют развитию болезней печени гречка и киноа.
- Крестоцветные овощи, фрукты. Во многих клиниках Европы диетологи рекомендуют есть при болезнях печени такие продукты, как голубцы, овощная икра, фаршированные кабачки, рулеты из моркови и капусты. Что касается советских времён, то подобную овощную диету соблюдал Никита Хрущёв.
- Клюква, смородина, брусника. Европейские гастроэнтерологи подчёркивают, что витамин С оказывает положительное влияние и на печень. К ягодам, которые богаты этим веществом, относятся клюква, черника, голубика, брусника, смородина.
- Льняное масло. Оно содержит полезные для здоровья печени жирные кислоты омега-3. Ещё можно принимать это вещество в виде витаминов.
- Болгарский перец. Практически все европейские клиники, связанные с коррекцией фигуры, рекомендуют добавить в рацион витамин Е. Он крайне важен для нормальной работы печени. Один из источников такого витамина - болгарский перец. В советское время этот продукт поставлялся в основном как раз из Болгарии.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Лайф