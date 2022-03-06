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Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставах

О них пишет итальянское издание Il Giornale
От боли в суставах могут помогать различные продукты и природные средства. О семи разновидностях таких средств - в материале.
Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставах

Как отмечает автор, причинами боли в суставах могут быть и холод, и большие физические нагрузки, и др. При возникновении неприятных ощущений в области суставов могут помочь природные средства. О некоторых из них - ниже.

  1. Чёртов коготь. Из этого растения изготавливают таблетки, настойки, мази, гели и пр. Использовать лекарство следует в соответствии с медицинскими показаниями.
  1. Куркума. Её используют в виде пищевой добавки, капсул, порошка, экстракта. Способно это растение оказывать на организм антиоксидантное, противовоспалительное действие. Также оно делает суставы более гибкими.
  1. Чёрная смородина. Помогает в случае, если причина боли в суставах - холод, влажность, мышечное и физическое напряжение. Кроме того, отличается этот продукт обезболивающим, противоревматическим и противовоспалительным эффектом.
Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставах
  1. Арника горная. Можно приобрести растение в форме капсул, экстракта, таблеток, мазей, гелей, капель. Оно помогает защитить капилляры, уменьшает отёк, воспаление, способствует рубцеванию, облегчает боль.
  1. Зелёная глина. Помимо уменьшения боли, она может очистить организм от лишней жидкости и токсинов.
  1. Эфирное масло для массажа. Лучше всего использовать масла камфоры. Также подойдёт масло лаванды, мяты, розмарина, имбиря, эвкалипта, белой пихты.
  1. Продукты. Что касается питания, то избавиться от воспаления помогут растительные белки, витамин C. Полезно будет включить в рацион лосось, скумбрию, сельдь, авокадо, папайю, семена масличных культур, орехи, яйца, а также цельнозерновые, сельдерей, эндивий, фенхель, одуванчик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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