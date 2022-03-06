Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставах

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Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставахО них пишет итальянское издание Il Giornale
От боли в суставах могут помогать различные продукты и природные средства. О семи разновидностях таких средств - в материале.
Как отмечает автор, причинами боли в суставах могут быть и холод, и большие физические нагрузки, и др. При возникновении неприятных ощущений в области суставов могут помочь природные средства. О некоторых из них - ниже.
- Чёртов коготь. Из этого растения изготавливают таблетки, настойки, мази, гели и пр. Использовать лекарство следует в соответствии с медицинскими показаниями.
- Куркума. Её используют в виде пищевой добавки, капсул, порошка, экстракта. Способно это растение оказывать на организм антиоксидантное, противовоспалительное действие. Также оно делает суставы более гибкими.
- Чёрная смородина. Помогает в случае, если причина боли в суставах - холод, влажность, мышечное и физическое напряжение. Кроме того, отличается этот продукт обезболивающим, противоревматическим и противовоспалительным эффектом.
- Арника горная. Можно приобрести растение в форме капсул, экстракта, таблеток, мазей, гелей, капель. Оно помогает защитить капилляры, уменьшает отёк, воспаление, способствует рубцеванию, облегчает боль.
- Зелёная глина. Помимо уменьшения боли, она может очистить организм от лишней жидкости и токсинов.
- Эфирное масло для массажа. Лучше всего использовать масла камфоры. Также подойдёт масло лаванды, мяты, розмарина, имбиря, эвкалипта, белой пихты.
- Продукты. Что касается питания, то избавиться от воспаления помогут растительные белки, витамин C. Полезно будет включить в рацион лосось, скумбрию, сельдь, авокадо, папайю, семена масличных культур, орехи, яйца, а также цельнозерновые, сельдерей, эндивий, фенхель, одуванчик.
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Источник: ИноСМИ