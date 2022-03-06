Семь видов продуктов и натуральных средств от боли в суставах

Как отмечает автор, причинами боли в суставах могут быть и холод, и большие физические нагрузки, и др. При возникновении неприятных ощущений в области суставов могут помочь природные средства. О некоторых из них - ниже.

Чёртов коготь. Из этого растения изготавливают таблетки, настойки, мази, гели и пр. Использовать лекарство следует в соответствии с медицинскими показаниями.

Куркума. Её используют в виде пищевой добавки, капсул, порошка, экстракта. Способно это растение оказывать на организм антиоксидантное, противовоспалительное действие. Также оно делает суставы более гибкими.