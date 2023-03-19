Семь видов продуктов, которые нужно есть для снижения давления

Диету DASH рекомендуют соблюдать тем, кто страдает повышенным артериальным давлением. Продукты, входящие в её состав, содержат много кальция, калия, клетчатки, магния. А ещё этот рацион отличается низким содержанием холестерина, общего жира, насыщенных жирных кислот.

Вот что вам нужно есть, если вы хотите снизить давление.