Семейные терапевты перечислили вещи, которые разрушают брак

Отсутствие друзей вне брака. Невозможно сделать так, чтобы партнёр удовлетворял абсолютно все потребности в социализации. Поэтому встречайтесь со своими друзьями отдельно от супруга. У вас обязательно должны быть те, кому вы доверяете, вне отношений.

Недооценка потребности в прикосновениях. В отношениях важную роль играет ежедневное сексуальное либо эротическое взаимодействие партнёров друг с другом. Если вы вместе уже долго, то напоминайте своему супругу, что всё ещё желаете его.

Дурное влияние друзей. Вас должно насторожить, если ваши друзья с вами наедине жалуются на вашего партнёра или если они с ним флиртуют, пристают к нему, когда вас нет рядом.