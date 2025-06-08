Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинах

Семена чиа. 1 ст. л. содержит около 50 мг альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Согласно результатам исследований, эти семена помогут снизить кровяное давление, улучшить уровень холестерина в крови, уменьшить маркеры воспаления.

Семена льна. Из 1 ст. л. этих семян вы получите примерно 2350 мг АЛК. Также это семя богато растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, стабильный уровень сахара в крови, помогает снизить уровень вредного холестерина в крови.

Грецкие орехи. Из небольшой горсти этих орехов можно получить около 2570 мг АЛК. Исследования показали, что при регулярном употреблении грецкие орехи могут снизить общий уровень холестерина, вредного холестерина и триглицеридов.