Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинах

Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинахВозьмите это себе на заметку
Семена чиа. 1 ст. л. содержит около 50 мг альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Согласно результатам исследований, эти семена помогут снизить кровяное давление, улучшить уровень холестерина в крови, уменьшить маркеры воспаления.
Семена льна. Из 1 ст. л. этих семян вы получите примерно 2350 мг АЛК. Также это семя богато растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, стабильный уровень сахара в крови, помогает снизить уровень вредного холестерина в крови.
Грецкие орехи. Из небольшой горсти этих орехов можно получить около 2570 мг АЛК. Исследования показали, что при регулярном употреблении грецкие орехи могут снизить общий уровень холестерина, вредного холестерина и триглицеридов.
Семена конопли. На 3 ст. л. приходится 2600 мг АЛК в этих семенах. Если семена конопли - часть здорового питания, то они помогают уменьшить воспаление.
Растительные масла, богатые омега-3. Порция в 1 ст. л. этих масел даёт около 7300 мг АЛК. К подобным маслам относят те, что делают из льняного семени, семян чиа, конопли, рапса и соевых бобов. Больше всего АЛК в льняном масле.
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