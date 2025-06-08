Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 июня 2025, 20:15
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Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинах

Возьмите это себе на заметку
Известно, что в жирной рыбе много омега-3 жирных кислот. Но если вы устали от неё, то можете попробовать и что-то другое. Вот несколько примеров.
Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинах
© diaTribe.org

Семена чиа. 1 ст. л. содержит около 50 мг альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Согласно результатам исследований, эти семена помогут снизить кровяное давление, улучшить уровень холестерина в крови, уменьшить маркеры воспаления.

Семена льна. Из 1 ст. л. этих семян вы получите примерно 2350 мг АЛК. Также это семя богато растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, стабильный уровень сахара в крови, помогает снизить уровень вредного холестерина в крови.

Грецкие орехи. Из небольшой горсти этих орехов можно получить около 2570 мг АЛК. Исследования показали, что при регулярном употреблении грецкие орехи могут снизить общий уровень холестерина, вредного холестерина и триглицеридов.

Семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в сардинах
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Семена конопли. На 3 ст. л. приходится 2600 мг АЛК в этих семенах. Если семена конопли - часть здорового питания, то они помогают уменьшить воспаление.

Растительные масла, богатые омега-3. Порция в 1 ст. л. этих масел даёт около 7300 мг АЛК. К подобным маслам относят те, что делают из льняного семени, семян чиа, конопли, рапса и соевых бобов. Больше всего АЛК в льняном масле.

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