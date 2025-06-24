Семена чиа назвали недооценённым продуктом для увеличения потребления магния

Вот какие преимущества для здоровья обеспечивают семена чиа.

Источник важных питательных веществ. Около двух столовых ложек семян чиа содержат 95 мг магния, 10 г клетчатки, 5 г омега-3 альфа-линоленовой кислоты и 5 г белка. Кроме того, в этих семенах есть витамины группы В и антиоксиданты.

Помощь в пищеварении. Магний и клетчатка в составе семян чиа нужны для здорового пищеварения.