Семена чиа назвали недооценённым продуктом для увеличения потребления магния

Семена чиа назвали недооценённым продуктом для увеличения потребления магнияИ на то есть несколько причин
Вот какие преимущества для здоровья обеспечивают семена чиа.
Источник важных питательных веществ. Около двух столовых ложек семян чиа содержат 95 мг магния, 10 г клетчатки, 5 г омега-3 альфа-линоленовой кислоты и 5 г белка. Кроме того, в этих семенах есть витамины группы В и антиоксиданты.
Помощь в пищеварении. Магний и клетчатка в составе семян чиа нужны для здорового пищеварения.
Поддержание здоровья сердца. Семена чиа снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний за счёт снижения уровня триглицеридов и холестерина ЛПНП, а также повышения уровня полезного холестерина. Ещё они могут помочь в снижении кровяного давления.
Улучшение сна. Низкое потребление магния связывают с такими проблемами со здоровьем, как храп, непродолжительный сон, дневная сонливость. Новое исследования показали также, что жирные кислоты омега-3 улучшают качество сна.
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