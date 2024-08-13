Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 августа 2024, 15:00
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Семена чиа оказались полезны при сахарном диабете

Они снижают уровень глюкозы в крови
Существует большое количество способов снижения заболеваемости диабетом. Научные данные показывают, что в этом могут помочь определённые продукты.
Семена чиа оказались полезны при сахарном диабете
© Karisssa/iStock/Thinkstock

Недавнее исследование показало, что семена чиа помогают человеку контролировать уровень сахара в крови. Учёные отобрали 15 человек, которые три раза получали продукты питания, среди которых было 25 г сальба-чиа или 31,5 г льна.

Семена чиа оказались полезны при сахарном диабете
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Результаты эксперимента показали, что семена чиа сильнее влияют на уровень сахара в крови. Они снизили этот показатель на 39%.

Помимо этого, выяснилось, что клетчатка в семенах чиа снижает уровень холестерина.

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