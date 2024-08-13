Семена чиа оказались полезны при сахарном диабете

Результаты эксперимента показали, что семена чиа сильнее влияют на уровень сахара в крови. Они снизили этот показатель на 39%.

Помимо этого, выяснилось, что клетчатка в семенах чиа снижает уровень холестерина.

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