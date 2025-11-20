Семена чёрного тмина помогут вам при высоком холестерине

Команда учёных под руководством доцента Акико Кодзима-Юаса из Высшей школы жизни человека и экологии провела лабораторные эксперименты на клетках и испытания на людях, чтобы изучить, как семена тмина влияют на организм. Участники, которые каждый день употребляли 5 г семян чёрного тмина ежедневно (примерно столовую ложку) в течение восьми недель, измели значительно более низкий уровень триглицеридов в крови , холестерина ЛПНП ("плохого") и общего холестерина. Также у них повысился уровень "хорошего" холестерина.

Такие улучшения липидного профиля крови связаны со снижением риска развития болезней сердца и преждевременной смерти.