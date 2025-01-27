Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2025, 15:00
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Семена подорожника помогли снизить уровень холестерина

Это показало новое исследование
Питание и физические упражнения действительно важны для поддержания здоровья сердца. Но есть один продукт, который имеет тот же эффект. И это семена подорожника.
Семена подорожника помогли снизить уровень холестерина
© Cotswold Seeds

Семена подорожника содержат много клетчатки и даже превосходят овёс по способности снижать уровень холестерина в крови при регулярном употреблении. К тому же эти семена низкокалорийны, их можно легко добавить к блюдам на завтрак и в целом в рацион.

В овсянке около 50% растворимой клетчатки, а в семенах подорожника — примерно 70%. Это делает их эффективнее с точки зрения снижения уровня вредного холестерина.

Семена подорожника помогли снизить уровень холестерина
© Depositphotos.com / lightsource

Согласно результатам научных исследований, 10 г семян в сутки позволяют снизить уровень «плохого» холестерина за несколько недель на 10%. А вот такое же количество овса — всего где-то на 5%.

Если же употреблять семена подорожника одновременно с приёмом статинов (препаратов, снижающих уровень холестерина), то действие этих лекарств усилится.

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