Семена подорожника помогли снизить уровень холестерина

Семена подорожника помогли снизить уровень холестеринаЭто показало новое исследование
Семена подорожника содержат много клетчатки и даже превосходят овёс по способности снижать уровень холестерина в крови при регулярном употреблении. К тому же эти семена низкокалорийны, их можно легко добавить к блюдам на завтрак и в целом в рацион.
В овсянке около 50% растворимой клетчатки, а в семенах подорожника — примерно 70%. Это делает их эффективнее с точки зрения снижения уровня вредного холестерина.
Согласно результатам научных исследований, 10 г семян в сутки позволяют снизить уровень «плохого» холестерина за несколько недель на 10%. А вот такое же количество овса — всего где-то на 5%.
Если же употреблять семена подорожника одновременно с приёмом статинов (препаратов, снижающих уровень холестерина), то действие этих лекарств усилится.
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