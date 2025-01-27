Семена подорожника помогли снизить уровень холестерина

Семена подорожника содержат много клетчатки и даже превосходят овёс по способности снижать уровень холестерина в крови при регулярном употреблении. К тому же эти семена низкокалорийны, их можно легко добавить к блюдам на завтрак и в целом в рацион.

В овсянке около 50% растворимой клетчатки, а в семенах подорожника — примерно 70%. Это делает их эффективнее с точки зрения снижения уровня вредного холестерина.