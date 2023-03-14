Съешьте эти продукты после бессонной ночи, чтобы быть энергичным весь день

Сладкая картошка . Это ещё один продукт, с котором содержится большое количество магния. Кроме того, в сладкой картошке есть витамин С.

Апельсины. В их состав сахар входит в умеренных количествах, а ещё в апельсинах присутствует витамин С. В результате вы получите энергию, но не будете при этом чувствовать себя уставшими. И даже апельсиновый сок поможет после бессонной ночи почувствовать себя лучше.