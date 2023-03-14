Съешьте эти продукты после бессонной ночи, чтобы быть энергичным весь день

Съешьте эти продукты после бессонной ночи, чтобы быть энергичным весь деньЭто вам поможет почувствовать себя лучше
Если вы не спали всю ночь, то вам может помочь кофе. Но не только. Есть ещё продукты, которые дадут вам энергию, и вы будете чувствовать себя лучше.
Фото: Cleveland Clinic
Эксперты по сну назвали пять лучших продуктов, которые после бессонной ночи улучшат работу вашего мозга и обеспечат организм энергией. Можете их попробовать съесть в дополнение к кофе.
Авокадо. В этом фрукте присутствует калий, который предотвращает усталость и даёт организму энергию.
Тёмный шоколад. Он избавит вас от тяги к сладкому и сделает вас более бдительными. В таком шоколаде много какао, которое увеличит количество энергии и повысит концентрацию.
Gay Therapy LA
Семена чиа. В них много магния, который борется с сильной усталостью и стрессом.
Сладкая картошка. Это ещё один продукт, с котором содержится большое количество магния. Кроме того, в сладкой картошке есть витамин С.
Апельсины. В их состав сахар входит в умеренных количествах, а ещё в апельсинах присутствует витамин С. В результате вы получите энергию, но не будете при этом чувствовать себя уставшими. И даже апельсиновый сок поможет после бессонной ночи почувствовать себя лучше.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.