Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другой

Сетчатка — это, с эволюционной точки зрения, продукт мозга. Поэтому она имеет ту же генетику. При шизофрении сетчатка помогает учёным изучать генетические изменения, которые также происходят в нервной системе.

Эмануэль Будрио из Института психиатрии Макса Планка и его коллеги изучили сетчатку примерно 230 пациентов с шизофренией и здоровых людей. По итогам исследования выяснилось, что у тех, кто страдал шизофренией, некоторые слои сетчатки были значительно тоньше, а электрофизиологические сигналы значительно изменились.