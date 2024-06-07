Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 июня 2024, 18:45
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Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другой

Это недавно обнаружили учёные
Как оказалось, сетчатка больных шизофренией отличается от сетчатки здоровых людей. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry.
Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другой
© Shine Nucha/Shutterstock

Сетчатка — это, с эволюционной точки зрения, продукт мозга. Поэтому она имеет ту же генетику. При шизофрении сетчатка помогает учёным изучать генетические изменения, которые также происходят в нервной системе.

Эмануэль Будрио из Института психиатрии Макса Планка и его коллеги изучили сетчатку примерно 230 пациентов с шизофренией и здоровых людей. По итогам исследования выяснилось, что у тех, кто страдал шизофренией, некоторые слои сетчатки были значительно тоньше, а электрофизиологические сигналы значительно изменились.

Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другой
© Alexandra Hisch

Учёные впервые показали, что изменения сетчатки особенно выражены были у пациентов с более тяжёлым течением болезни и у людей с генетическими факторами риска. Это указывает на то, что изменения сетчатки были вызваны шизофренией, а не только курением, ожирением или диабетом.

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