Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другой

Сетчатка у людей с шизофренией оказалась другойЭто недавно обнаружили учёные
Сетчатка — это, с эволюционной точки зрения, продукт мозга. Поэтому она имеет ту же генетику. При шизофрении сетчатка помогает учёным изучать генетические изменения, которые также происходят в нервной системе.
Эмануэль Будрио из Института психиатрии Макса Планка и его коллеги изучили сетчатку примерно 230 пациентов с шизофренией и здоровых людей. По итогам исследования выяснилось, что у тех, кто страдал шизофренией, некоторые слои сетчатки были значительно тоньше, а электрофизиологические сигналы значительно изменились.
Учёные впервые показали, что изменения сетчатки особенно выражены были у пациентов с более тяжёлым течением болезни и у людей с генетическими факторами риска. Это указывает на то, что изменения сетчатки были вызваны шизофренией, а не только курением, ожирением или диабетом.
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