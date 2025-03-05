Шеф-повар предупредил об опасности для здоровья мытья сырой курицы

По данным Министерства сельского хозяйства США, перекрёстное заражение — это «перенос вредных бактерий в пищу с других продуктов, разделочных досок и столовых приборов, который происходит при неправильном обращении с ними». Сырая курица потенциально может содержать вредные бактерии (сальмонеллу, кампилобактер), поэтому важно правильно с ней обращаться, чтобы избежать пищевых заболеваний.