Шеф-повар предупредил об опасности для здоровья мытья сырой курицы

Опубликовано 05 марта 2025, 03:001 мин.
Шеф-повар предупредил об опасности для здоровья мытья сырой курицыВот почему так делать нельзя
Многие уверены, что сырую курицу обязательно нужно мыть. Однако это действие может принести больше вреда, чем пользы, отмечает кулинарный эксперт из Perdue Farms.
При мытье курицы её соки могут разбрызгаться по столешнице и другим поверхностям. Это приведёт к перекрёстному заражению, отмечает Крис Мойер, шеф-повар компании Perdue Farms.
По данным Министерства сельского хозяйства США, перекрёстное заражение — это «перенос вредных бактерий в пищу с других продуктов, разделочных досок и столовых приборов, который происходит при неправильном обращении с ними». Сырая курица потенциально может содержать вредные бактерии (сальмонеллу, кампилобактер), поэтому важно правильно с ней обращаться, чтобы избежать пищевых заболеваний.