Щенки из зоомагазинов заразили покупателей инфекцией, против которой нет лекарств

Щенки из зоомагазинов заразили покупателей инфекцией, против которой нет лекарствТакие случаи обнаружились в США
Сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США изучили 168 случаев инфекции, вызванной бактериями Campylobacter jejuni (C. jejuni). По словам исследователя Марка Лафлина, штаммы этих бактерий встречаются уже в течение как минимум 10 лет.
С лета 2011 года стало расти количество случаев заболеваний, вызванных C. jejuni. Заболевшие контактировали с собачками из зоомагазинов. При этом 137 пациентов заразились в промежуток с января 2016 по февраль 2020 года, а ещё 31 человек - в 2011-м. 97 процентов всех заражённых контактировали с собакой за 7 дней до болезни, 88 процентов - со щенком из зоомагазина. В 88 процентах случаев инфекция образовалась в результате передачи C. jejuni с высоким уровнем устойчивости к лекарственным препаратам.
Также Лафлин говорит, что бактерии C. jejuni могут передаваться от одних щенков к другим, если животные живут в тесноте. Заражение, как правило, происходит через воду, пищу или при контакте с фекалиями.
Симптомы заражения, причиной которого является C. jejuni, у собаки следующие: вялость или усталость, отсутствие аппетита, диарею, нарушение дыхания. Однако и тот щенок, который выглядит здоровым, может оказаться переносчиком инфекции, сообщает Марк Лафлин.
Доктор Тереза Мюррей Амато рассказывает, что C. jejuni - наиболее частая причина диарейных заболеваний в Америке. Большинство заражённых выздоравливает без лекарств через неделю, но бывают случаи, когда требуется дополнительное лечение. В последние несколько лет, добавляет специалист, появились штаммы C. jejuni, против которых нет действенных антибиотиков.