Щенки из зоомагазинов заразили покупателей инфекцией, против которой нет лекарств

Сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США изучили 168 случаев инфекции, вызванной бактериями Campylobacter jejuni (C. jejuni). По словам исследователя Марка Лафлина, штаммы этих бактерий встречаются уже в течение как минимум 10 лет.

С лета 2011 года стало расти количество случаев заболеваний, вызванных C. jejuni. Заболевшие контактировали с собачками из зоомагазинов. При этом 137 пациентов заразились в промежуток с января 2016 по февраль 2020 года, а ещё 31 человек - в 2011-м. 97 процентов всех заражённых контактировали с собакой за 7 дней до болезни, 88 процентов - со щенком из зоомагазина. В 88 процентах случаев инфекция образовалась в результате передачи C. jejuni с высоким уровнем устойчивости к лекарственным препаратам.