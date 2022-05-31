Шесть факторов, которые влияют на развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера возникает, прежде всего, из-за возраста и изменений, которые со временем происходят в организме. Из тех, кому меньше 65 лет, подвержены развитию этого заболевания всего 2 процента. Причём чаще всего поражает болезнь женщин.

Вот на какие пункты нужно обратить внимание, если вы хотите предотвратить деменцию.

Болезни сердца. Согласно научным исследованиям, если у человека высок риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, то будет высоким и риск развития болезни Альцгеймера. К примеру, из-за повышенного давления могут появиться когнитивные нарушения.

Из других опасных факторов - курение, высокий уровень «плохого» холестерина и низкий уровень «хорошего», сахарный диабет второго типа.

Образование и когнитивная деятельность. Научно доказано, что чем чаще человек выполняет интеллектуальную работу и чем лучше у него развит мозг, тем ниже вероятность развития деменции. Поэтому у людей с низким уровнем образования, как считают специалисты, больше шансов приобрести это заболевание.