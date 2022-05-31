Шесть факторов, которые влияют на развитие болезни Альцгеймера

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Шесть факторов, которые влияют на развитие болезни АльцгеймераНа них нужно обратить внимание как можно раньше
Болезнь Альцгеймера считается наиболее распространённой разновидностью деменции. На её возникновение оказывают влияние самые разные факторы. Причём все эти факторы подтверждены научными исследованиями.
Болезнь Альцгеймера возникает, прежде всего, из-за возраста и изменений, которые со временем происходят в организме. Из тех, кому меньше 65 лет, подвержены развитию этого заболевания всего 2 процента. Причём чаще всего поражает болезнь женщин.
Вот на какие пункты нужно обратить внимание, если вы хотите предотвратить деменцию.
- Болезни сердца. Согласно научным исследованиям, если у человека высок риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, то будет высоким и риск развития болезни Альцгеймера. К примеру, из-за повышенного давления могут появиться когнитивные нарушения.
Из других опасных факторов - курение, высокий уровень «плохого» холестерина и низкий уровень «хорошего», сахарный диабет второго типа.
- Образование и когнитивная деятельность. Научно доказано, что чем чаще человек выполняет интеллектуальную работу и чем лучше у него развит мозг, тем ниже вероятность развития деменции. Поэтому у людей с низким уровнем образования, как считают специалисты, больше шансов приобрести это заболевание.
- Травмы головы. Особенно опасны ситуации, когда человек был без сознания дольше пяти минут.
- Депрессия. Во время депрессии количество вредных химических веществ в мозге увеличивается. Соответственно, повышается вероятность развития болезни Альцгеймера.
- Проблемы со сном. Они тоже считаются фактором риска, поскольку во время сна мозг избавляется от токсинов.
- Хронический стресс. Гормон стресса кортизол сильно влияет на память. Помимо этого, из-за стресса ухудшается состояние сосудов, сердца, ослабляется иммунитет.
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