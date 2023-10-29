Шесть лучших продуктов от тревоги

Шесть лучших продуктов от тревогиСъешьте их, если испытываете стресс
Доктор Ума Найду, психиатр-диетолог, перечислила продукты, которые помогут успокоиться и снять стресс.
Зелёный или чёрный чай. В зелёном чае много полифенолов и катехина, аминокислоты L-теанина. Известно, что последнее вещество снижает уровень стресса и беспокойства.
Несладкий кефир. Благодаря ферментированным продуктам вы увеличите количество полезных бактерий в кишечнике. Это может помочь уменьшить воспаление и будет способствовать выработке ферментов, нейротрансмиттеров и других соединений, необходимых мозгу для нормальной работы.
Ягоды. Они богаты природными антиоксидантами (витамины С и Е), клетчаткой. Исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что употребление черники помогает улучшить настроение и защититься от депрессии.
Авокадо. В одном целом авокадо содержится 58 мг магния. Известно, что недостаток магния связан с беспокойством, усталостью и раздражительностью. Если же получать много этого вещества, то можно улучшить качество сна, усилить гидратацию (насыщение организма водой), рост и восстановление мышц.
Яичные желтки. Они богаты витамином D. Научно доказано, что этот витамин играет роль в облегчении симптомов депрессии и тревоги.
Листовая зелень. Она содержит множество таких веществ, как клетчатка, каротиноиды, фолиевая кислота. Фолат - это питательное вещество, поддерживающее работу нейротрансмиттеров в мозге, управляющих настроением и когнитивными способностями, в том числе тревогой и стрессом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.