Шесть лучших продуктов от тревоги

Зелёный или чёрный чай. В зелёном чае много полифенолов и катехина, аминокислоты L-теанина. Известно, что последнее вещество снижает уровень стресса и беспокойства.

Несладкий кефир. Благодаря ферментированным продуктам вы увеличите количество полезных бактерий в кишечнике. Это может помочь уменьшить воспаление и будет способствовать выработке ферментов, нейротрансмиттеров и других соединений, необходимых мозгу для нормальной работы.

Ягоды. Они богаты природными антиоксидантами (витамины С и Е), клетчаткой. Исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что употребление черники помогает улучшить настроение и защититься от депрессии.