Шесть менее известных симптомов инсульта

Если вы заметите у близкого эти шесть признаков, то как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Внезапное онемение на одной стороне тела. Часто при инсульте встречается онемение кисти, руки, ноги либо какой-то части лица. Также беспокойство должно вызвать одновременное онемение лица и руки либо руки и ноги. Неожиданная потеря памяти. Человек может начать путать слова или не сможет ничего сказать либо понять. Это бывает, когда у людей развивается афазия или дисфазия. Потеря зрения на один либо оба глаза. Согласно исследованию 2017 года, четыре из десяти людей, перенёсших инсульт, испытывают проблемы со зрением. Внезапное головокружение. Если оно идёт в сочетании со слабостью, двоением в глазах, невнятной речью, неуклюжестью конечностей, то это может указывать на инсульт. Трудности с глотанием. Хотя этот признак при инсульте встречается очень-очень редко. Неожиданная сильная головная боль. Правда, чаще всего такая боль связана с мигренью.

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