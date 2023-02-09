Шесть мифов и фактов об инфекциях мочевыводящих путей: важно знать

Инфекции мочевыводящих путей - это самая распространённая форма инфекций у женщин в США. Примерно 40% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с подобной инфекцией. Возникают эти болезни в мочевом пузыре, мочеточниках и почках. Большинство таких инфекций поражают мочевой пузырь.

Важно, что не всегда при инфекции мочевыводящих путей у человека есть какие-то симптомы. Но вообще из таких симптомов выделяют сильные позывы к мочеиспусканию, ощущение жжения при мочеиспускании, более частое мочеиспускание, мочу красного или ярко-розового цвета или боль в области таза. Некоторые пациенты жалуются на озноб, сильную усталость, лихорадку либо боль в боку.

Вот шесть фактов и мифов об инфекциях мочевыводящих путей, которые вам нужно знать.