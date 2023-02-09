Шесть мифов и фактов об инфекциях мочевыводящих путей: важно знать

Шесть мифов и фактов об инфекциях мочевыводящих путей: важно знатьИногда эти болезни не имеют симптомов
В Интернете вы можете найти много противоречивой информации об инфекциях мочевыводящих путей. Например, о том, что эти инфекции передаются во время секса или что лечить их не нужно.
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Инфекции мочевыводящих путей - это самая распространённая форма инфекций у женщин в США. Примерно 40% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с подобной инфекцией. Возникают эти болезни в мочевом пузыре, мочеточниках и почках. Большинство таких инфекций поражают мочевой пузырь.
Важно, что не всегда при инфекции мочевыводящих путей у человека есть какие-то симптомы. Но вообще из таких симптомов выделяют сильные позывы к мочеиспусканию, ощущение жжения при мочеиспускании, более частое мочеиспускание, мочу красного или ярко-розового цвета или боль в области таза. Некоторые пациенты жалуются на озноб, сильную усталость, лихорадку либо боль в боку.
Вот шесть фактов и мифов об инфекциях мочевыводящих путей, которые вам нужно знать.
Миф: инфекцией мочевыводящих путей могут заболеть только женщины. Факт: подобные инфекции поражают и женщин, и мужчин. Хотя женщины, конечно, подвержены большему риску.
Миф: при всех инфекциях мочевыводящих путей есть какие-то симптомы. Факт: да, в большинстве случаев предупреждающие признаки всё-таки есть, но так бывает не всегда. Чаще всего бессимптомно протекает болезнь у пожилых и у людей, которые используют катетер для опорожнения мочевого пузыря.
Миф: все инфекции мочевыводящих путей лечатся антибиотиками. Факт: в большинстве случаев лечения вообще не требуется, поскольку вызываются эти инфекции бактериями и они не доставляют проблем. Однозначно нужно лечение только определённым категориям людей: это в том числе беременные, люди с плановой урологической операцией, люди с ослабленной иммунной системой.
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Миф: инфекция мочевыводящих путей пройдёт сама по себе. Факт: подобное действительно может произойти, но только если у вас инфекция протекает бессимптомно. А вот инфекции с симптомами сами по себе проходят редко.
Миф: инфекции мочевыводящих путей могут передаваться вашему партнёру. Факт: эти инфекции не заразны и не могут передаться через случайный физический контакт или половым путём.
Миф: инфекции мочевыводящих путей передаются половым путём. Сексуальная активность может просто увеличить риск развития этих инфекций. Чтобы снизить вероятность этого, обязательно помочитесь после полового акта.
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