Шесть напитков, которые замедлят старение и помогут похудеть

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Диета человека влияет на то, сколько у него в дальнейшем появится и где конкретно у него отложится жир. В исследовании, опубликованном в Nutrients, говорится, что определённые десерты, блюда, сладости, которые жарят, запекают, готовят на гриле, могут сильно состарить и повредить кожу. Повлиять на процесс старения, а также на похудение могут и напитки.