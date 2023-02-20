Фитнес и здоровье
20:41, 20 февраля 2023
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Шесть напитков, которые замедлят старение и помогут похудеть

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Диета человека влияет на то, сколько у него в дальнейшем появится и где конкретно у него отложится жир. В исследовании, опубликованном в Nutrients, говорится, что определённые десерты, блюда, сладости, которые жарят, запекают, готовят на гриле, могут сильно состарить и повредить кожу. Повлиять на процесс старения, а также на похудение могут и напитки.

Шесть напитков, которые замедлят старение и помогут похудеть

Фото: The Spruce Eats

Несколько экспертов по питанию перечислили шесть лучших напитков, которые способствуют похудению и замедлению старения.

  1. Вода с хлорофиллом. Благодаря ей можно очистить организм, укрепить здоровье кожи, получить антиоксиданты. Об этом говорит Триста Бест, доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог в Balance One. Согласно одному научному исследованию, при местном использовании хлорофилла уменьшается фотостарение кожи, то есть её повреждение из-за воздействия солнца.

  2. Чайный гриб. Его секрет - в ферментации. Это естественный процесс, при котором вырабатывают пробиотики. Эти бактерии поддерживают микробиом кишечника в хорошем состоянии. В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, отмечается, что разнообразный и здоровый микробиом связан с меньшим количеством жира на животе.

  3. Вода. Этот напиток увлажняет, поддерживает хороший обмен веществ и помогает вести здоровый образ жизни. При употреблении большого количества воды состояние кожи тоже улучшится и она будет выглядеть более молодой.

Шесть напитков, которые замедлят старение и помогут похудеть

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  1. Чёрный кофе. В этом напитке содержится много антиоксидантов, мало калорий. А ещё кофе увлажняет. Согласно одному исследованию, результаты которого опубликованы в Nutrients, ежедневное потребление кофе связано с более низким уровнем жира на животе. Но важно не добавлять в кофе сахар.

  2. Зелёный чай. Он имеет те же преимущества, что и чёрный кофе.

  3. Чёрный чай. В его состав входят антиоксиданты, которые предотвращают старение, борются с морщинами и помогают похудеть. В частности, в чёрном чае есть полифенолы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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