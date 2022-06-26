Шесть опасных ингредиентов, которые содержатся в вашей зубной пасте

Искусственные красители. Дело в том, что получают их из каменноугольной смолы или из нефти, а эти вещества могут спровоцировать рак и в целом при ежедневном проглатывании пасты могут негативно повлиять на здоровье. Стоматологи советуют брать пасту, в которой содержатся натуральные красители. К примеру, это свекольный порошок, порошок куркумы. В составе пасты искусственные красители обозначают как FD&C или D&C, причём после них идёт название цвета и номер: FD&C Red No. 40 и т.п.