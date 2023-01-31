Шесть опасных признаков рака мозга, которые нельзя игнорировать

Шесть опасных признаков рака мозга, которые нельзя игнорироватьБудьте внимательны к своему здоровью
90% людей, у которых обнаруживают рак мозга, умирают в течение пяти лет после этого. Но есть способ повысить шансы на выживаемость: для этого нужно как можно раньше заметить ряд опасных признаков.
Фото: Africa Health Organisation
Будьте внимательны: эти признаки могут сигнализировать о развитии рака мозга.
Головные боли. Если у вас голова болит постоянно или эта боль усиливается, то время подумать о здоровье мозга.
Тошнота. Обратитесь к врачу, если вы всё время ощущаете сонливость, недомогание или тошноту.
Судороги. В этом случае человек не способен контролировать свои конечности и сталкивается с непроизвольным сокращением мышц.
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Слабость. Если вы хорошо питаетесь, отдыхаете и всё равно ощущаете слабость, то это тревожный знак.
Проблемы с речью или со зрением. В этом случае проконсультируйтесь с терапевтом или окулистом.
Изменения настроения. Это касается также проблем с памятью, изменений в характере человека.
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