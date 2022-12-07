Шесть овощей для уменьшения жира на животе

Шесть овощей для уменьшения жира на животеОни помогут быстрее избавиться от лишних килограммов
В овощах содержится много питательных веществ. Поэтому вы точно не ошибётесь, если решите включить их в свой рацион при похудении. Некоторые овощи могут даже уменьшить количество жира на животе.
Фото: ABC News
Не существует напитка или продукта, которые могли бы «растопить» жир на животе. Более того, вероятность приобретения брюшного жира зависит от многих факторов, в том числе от возраста, образа жизни, наследственности.
Перечисленные ниже овощи помогут вам похудеть, так как содержат меньше калорий и больше белка, клетчатки или прочих питательных веществ. Подробнее об этом рассказала Кортни Д'Анджело, доктор медицинских наук и автор Go Wellness, а также Триста Бест, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, консультант Balance One Supplements.
Свёкла. В ней много клетчатки: примерно 3,8 г на одну порцию. Известно, что клетчатка улучшает здоровье кишечника и помогает дольше чувствовать себя сытым.
Капуста кале. В этом овоще содержится большое количество питательных веществ. Например, это калий, марганец, медь, витамины А, В6, С, К.
Шпинат. Диетологи отмечают, что листовые зелёные овощи питательны и помогают снизить количество жира на животе. Помимо этого, в состав шпината входят витамин К и клетчатка.
Красный болгарский перец. В нём содержится совсем мало калорий, но при этом много питательных веществ. После употребления такого перца остаётся ощущение сытости. А ещё благодаря клетчатке и капсаицину он способствует снижению веса.
Брокколи. В состав этого овоща входит большое количество антиоксидантов, которые уменьшают воспаление. Также в похудении поможет кальций, хром и витамин С, которые содержит такая капуста.
Морковь. Благодаря этому овощу вы ускорите обмен веществ.
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