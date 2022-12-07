Шесть овощей для уменьшения жира на животе

Не существует напитка или продукта, которые могли бы «растопить» жир на животе. Более того, вероятность приобретения брюшного жира зависит от многих факторов, в том числе от возраста, образа жизни, наследственности.

Перечисленные ниже овощи помогут вам похудеть, так как содержат меньше калорий и больше белка, клетчатки или прочих питательных веществ. Подробнее об этом рассказала Кортни Д'Анджело, доктор медицинских наук и автор Go Wellness, а также Триста Бест, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, консультант Balance One Supplements.