Шесть овощей, которые быстро сожгут жир

Прежде всего, избавиться от жира помогут овощи, содержащие мало калорий и много клетчатки, белка либо других питательных веществ. Вот несколько примеров таких продуктов.

Свёкла. В ней содержится большое количество клетчатки (примерно 3,8 г в одном стакане), которая предотвращает вздутие живота, снижает аппетит, увеличивает чувство сытости. Кроме того, благодаря клетчатке можно улучшить состояние кишечного микробиома, а это играет ключевую роль в похудении или снижении веса.

Кудрявая капуста. В её составе есть белок и клетчатка. А ещё в 100 г этого продукта - всего лишь 43 ккал.

Шпинат. По словам диетологов, если его добавить в рацион, то это будет способствовать уменьшению количества жира на животе и снижению веса. В шпинате также содержится много пищевых волокон, которые благотворно влияют на пищеварение, и витамина К, способствующего уменьшению жира на животе.