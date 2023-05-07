Шесть овощей, которые быстро сожгут жир

Шесть овощей, которые быстро сожгут жирДобавьте их в свою диету
Для того чтобы избавиться от жира на животе, важно подходить к этому комплексно. И одна из составляющих успеха - это здоровое питание. В частности, похудеть помогут определённые овощи.
Прежде всего, избавиться от жира помогут овощи, содержащие мало калорий и много клетчатки, белка либо других питательных веществ. Вот несколько примеров таких продуктов.
Свёкла. В ней содержится большое количество клетчатки (примерно 3,8 г в одном стакане), которая предотвращает вздутие живота, снижает аппетит, увеличивает чувство сытости. Кроме того, благодаря клетчатке можно улучшить состояние кишечного микробиома, а это играет ключевую роль в похудении или снижении веса.
Кудрявая капуста. В её составе есть белок и клетчатка. А ещё в 100 г этого продукта - всего лишь 43 ккал.
Шпинат. По словам диетологов, если его добавить в рацион, то это будет способствовать уменьшению количества жира на животе и снижению веса. В шпинате также содержится много пищевых волокон, которые благотворно влияют на пищеварение, и витамина К, способствующего уменьшению жира на животе.
Красный болгарский перец. Он очень питательный и при этом содержит мало калорий. В результате вы в целом будете есть меньше. Способствует похудению ещё и клетчатка, которая входит в состав этого перца.
Брокколи. В них много антиоксидантов, уменьшающих воспаление. Это способствует тому, что человек эффективнее теряет лишний вес. Помимо этого, в составе брокколи есть несколько веществ, которые уменьшают количество жира на животе: витамин С, кальций, хром.
Морковь. Благодаря ей можно ускорить обмен веществ.
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