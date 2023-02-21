Шесть пищевых добавок для продуктивного дня

Если вы ищете способы стать продуктивнее и за день выполнять больше дел, то попробуйте следующие пищевые добавки.

Витамин В12. Особенно он полезен будет для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения: молока, мяса, сыра, яиц, рыбы. Известно, что благодаря витамину В12 можно поддерживать здоровье сердца. При недостатке витамина В12 человек испытывает усталость и перепады настроения.

Экстракт зелёного чая. В зелёном чае много антиоксидантов, что защищает человека от некоторых видов рака и замедляет старение мозга. А ещё такой чай улучшает производительность за счёт кофеина и ещё одного соединения - EGCG.