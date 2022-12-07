Шесть пищевых привычек, которые приводят к хроническому воспалению

На развитие хронического воспаления в организме определённое влияние оказывает диета. Существуют даже привычки в еде, которые могут спровоцировать появление воспаления. Связаны эти привычки с завтраком.

Регулярный пропуск завтрака. Научные исследования показывают, что между этой привычкой и воспалением может быть связь. Так, в ходе исследования, опубликованного в Public Health Nutrition, выяснилось, что при постоянном пропуске завтрака повышается концентрация СРБ - вещества, которое связано с воспалением. При этом наибольшее влияние пропуск первого приёма пищи оказывал на пожилых людей.

Употребление рафинированных углеводов. Они содержатся в таких продуктах, как пончики, выпечка, кексы и т.п. Лучше вместо них выбирать цельнозерновые варианты.