Шесть питательных продуктов, которые помогут при депрессии

Вот какие продукты помогут вам поднять настроение, если у вас уже диагностировали депрессию.

Рыба. Научно доказано, что недостаток витамина D связан с депрессией. Такая рыба, как форель, тунец, лосось и скумбрия, содержит особенно много этого вещества и жирных кислот омега-3. Регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, облегчает депрессию у людей, которым не хватает этих соединений.

Нежирная белковая пища. В ходе одного исследования почти 18 тысяч взрослых американцев выяснилось, что потребление белка снижает риск возникновения депрессии. Также эти продукты содержат много витамина B12, а витамины группы В положительно влияют на работу мозга и на психическое здоровье.

Тёмная листовая зелень. Систематический обзор 12 исследований показал, что у людей с депрессией часто встречается низкий уровень магния.