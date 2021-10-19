Шесть полезных для поддержания здоровья свойств фиников

Как отмечают диетологи, пишет Actualno, финики способны оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Для этого необходимо их регулярно есть по 3-4 штуки. Основных полезных свойств этого продукта - шесть.

Улучшение мозговой деятельности. Антиоксиданты, содержащиеся в финиках, поддерживают здоровье нервной системы.

Прилив энергии. Натуральные сахара, которыми богат этот фрукт, помогут вам почувствовать себя более бодрыми и энергичными. Можно съедать несколько фиников на завтрак или полдник.