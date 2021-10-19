Шесть полезных для поддержания здоровья свойств фиников

Фитнес и здоровье
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Шесть полезных для поддержания здоровья свойств финиковЭксперты рекомендуют съедать их по 3-4 штуки ежедневно
Болгарское издание Actualno рассказало, какой эффект оказывает на организм употребление фиников каждый день.
Как отмечают диетологи, пишет Actualno, финики способны оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Для этого необходимо их регулярно есть по 3-4 штуки. Основных полезных свойств этого продукта - шесть.
- Улучшение мозговой деятельности. Антиоксиданты, содержащиеся в финиках, поддерживают здоровье нервной системы.
- Прилив энергии. Натуральные сахара, которыми богат этот фрукт, помогут вам почувствовать себя более бодрыми и энергичными. Можно съедать несколько фиников на завтрак или полдник.
- Улучшение пищеварения. Финики могут помочь при запоре благодаря содержащимся в них клетчатке и растительным волокнам.
- Снижение давления. Кроме этого, калий и клетчатка позволяют нормализовать уровень сахара в крови. Также калий снижает уровень вредного холестерина в организме.
- Источник железа. Поэтому финики полезны при анемии.
- Профилактика рака. Снизить риск развития онкологических болезней помогают селен, магний, марганец, которые содержатся в этом продукте. А ещё финики способны предотвратить остеопороз: в них есть кальций и фосфор.